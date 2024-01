A Borért Konferenciát csütörtökön tartották meg Budapesten. Aldebrő is képviseltette magát az eseményen.

Wingendorf János, Aldebrő polgármestere részt vett a borturizmus kerekasztal beszélgetésben, ahol bemutatta a települést, és arra is kitért, hogy milyen nagy közösségépítő szerepe van az egyesületeknek Aldebrőn.

– A hazai borászatok mellett a Kárpát-medence borvidéki településeinek – így például Rábaszög, Vajdaság, Erdély, Felvidék és Kárpátalja – kiváló borait is meg lehetett kóstolni. A Debrői Hárslevelű bornak az idén is kimagasló sikere volt. A kiváló borok és gasztroélmények mellett örömteli hírt is kaptunk – mondta el portálunknak Wingendorf János.

Aldebrő ebben az évben Villánnyal közösen nyerte el a Magyarország Legkedveltebb Borvidéki Települése 2023 címet. A díjat a Magyar Bor Napján rendezett koccintás verseny alapján ítélték oda.

