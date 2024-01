A kiállításon csak a papagájok apróbbak az egri kék keringőknél és ugyan vannak jól megtermett kakasok is a ketrecekben, az igazán nagy kisállatok a nyulak között találhatók. Láthatók például német óriás nyulak, amelyek között tisztelhetjük a kiállítás legnagyobb példányát, egy 8,7 kiló tömegű „nyuszit”. A nyúl és a baromfi jelen van tenyésztőknél az asztalon is, nem csak kiállítási célra tartják őket, hanem gazdasági haszonállatok is.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettek várnak, de főleg a gyerekek miatt tartják a rendezvényt. Nekik nemzeti parkos és madártani egyesületes játékokkal, programokkal is készülnek, sőt, kutyásokkal is. Szombaton délelőtt négy pásztorkutya fajta mutatta meg tudását négy pásztorral egyetemben, egy hortobágyi rackajuh nyájat kellett terelniük az iskola udvarán. Egy ausztrál kelpie, egy border collie, valamint a magyar fajták közül pumi és sinka terelgette a fekete ördögök csapatát körbe-körbe az udvaron, követve gazdáik instrukcióit. A közönség megismerhette, hogy a négy fajta mennyire különböző módon irányítja a nyájat, és a szakmai ranglétra különböző fokozatait is felvonultatták a bojtár kutyától szinte a számadó szintig. Szombaton délután háromtól segítő kutyák bemutatóját tartják majd a helyszínen, míg vasárnap benti kiállításra invitálják az érdeklődőket.