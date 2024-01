Energetikai korszerűsítés után átadták és megáldották az egri Szent Orsolya Iskolaközpont Leánykollégiumát. Az épület felújítása roham tempóban haladt, két hónap alatt kicserélték a nyílászárókat, új kazánokat üzemeltek be és a szigetelést is rendbe rakták. Az intézmény igazgatója, Illés Virág elmondta, hogy ez a felújítás a kollégiumban lakó lányok életére pozitív hatással van, mindennapjaik így már egyszerűbbek és komfortosabbak.

Az épület közel 200 millió forint támogatásból újult meg

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Sokat köszönhetünk az egri egyházmegyének, hiszen 2021-ben befogadták a Bencés atyákat, velük együtt minket, a Szent-Orsolya rendet is, majd átvették a kollégiumunk fenntartását is, amivel jelentős terhet vettek le a vállunkról. A leánynevelés egy nagy múltú hagyomány, aminek ápolásával segítjük a fiatal lányok lelki, szellemi és fizikai biztonságát is. A családokban a nők teremtenek békét, rendet, szolidaritást, szeretet és megnyugvást, ezért fontos, hogy már fiatalon megtanulják tisztelni és szeretni önmagukat és egymást is. Ezzel a felújítással nem csak az ország energiaügyét szolgáljuk, hanem a leánynevelés életben tartását is – fejtette ki a kollégium fontosságát beszédében Illés Virág, intézmény igazgató.

Elmondta, hogy az első évben még csak 17 lány lakott náluk, ma azonban már 69 középiskolás lánynak tudnak helyet adni, akik mind különböző iskolákba járnak Egerben. A lányok maguk és a kollégium dolgozói is részt vettek a felújításban, hiszen ők takarítottak, ők takarták le a bútorokat, pakoltak és rendeztek. A csapatmunka és egymás folyamatos támogatása még erősebbé és jobbá tette a bentlakó közösséget.

A projekt kivitelézésében segédkezett Nagy Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára, a Széchenyi István Egyetem képviselői, dr. Szabó Sarolta, a Fenntartó Alapítvány főtitkára és dr. Tamándi László, valamint a beruházás kivitelezői, a REAG Invest Kft. . A megvalósulásban sokat köszünhetnek dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő.