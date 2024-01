Aldebrőt 1743-ban alapították, tavaly ünnepelték ennek 280. évfordulóját. Annak idején a német telepesek szaktudásukkal, kimagasló szorgalmukkal virágzó gazdasággá változtatták az elvadult földeket, a Debrői Hárslevelű bor és a debrői dohány a határokon túl is híres és keresett termék volt. A békés és szorgalmas nép kész volt megvédeni az értékeit, nyugalmas napjait. Erről írt 1854-ben Lauka Gusztáv a sváb nép életéről szóló cikkében, mesélte el portálunknak Bózsár János, a Polgárőr Egyesület - Aldebrő elnöke. Az ősök nyomdokait követve őrizték a közösség vagyonát, rendjét az egymást váltó generációk.

A rendszerváltás után 1991-ben az elsők között alakult meg Aldebrőn a polgárőrség, melynek létszáma 100 felett is volt. Az elmúlt három évtizedben a polgárőrök sikeresen vettek részt a közbiztonság fenntartásában, a rendezvények biztosításában, valamint a közösségi életben, az ifjúság nevelésében és az idősek támogatásában.

– Az értékek megőrzéséhez, a kimagasló közbiztonság fenntartásához elengedhetetlen a lakosság összefogása. A polgárőrség biztosítja azt a szervezett formát, amiben a lakosság részt vehet a közrend, közbiztonság megtartásában. A tagtoborzás érdekében a polgárőrség együttműködik az Ifjúsági és Szabadidősport klubbal, közös rendezvényeken, faluszépítő akciókon népszerűsítjük a polgárőr eszmeiséget. Az iskolához ifjúsági polgárőr referens delegálásával segítjük a gyerekek biztonságos közlekedését, a kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb szabályokat, felkészítjük a nyolcadikos tanulókat ifjúpolgárőr szolgálat vállalására – részletezte Bózsár János.

Szavaiból kiderült, egyesületük minden kitűzött célt teljesített 2023-ban. Jelenleg 40 taggal látják el szolgálati feladatokat, a 2012-ben megválasztott örökös tagok 9 emberrel emlékeztetnek a ma már 80 éven felüli generáció szerepvállalására. A jövőben újra tervezik ifjúpolgárőrök bevonását is.

Az elnök kitért rá, hogy a volt takarékszövetkezet Kádár-érából származó, utcaképidegen szocialista fiókja jelentős ráfordítással lett egy modern, a térséghez szervesen csatlakozó épület. A polgárőr bázis lehetőséget teremt a helyi fiatalok, lakosok, a térségi polgárőrök, rendőrök találkozására is. Az egyesület pénzügyi támogatása jónak mondható. A központi költségvetésből juttatott összeget az önkormányzat egészíti ki. A pályázatokból szerzett, elismerések után járó összegek lehetővé tették, hogy a szükséges ruházati cikkek beszerzését megoldják. A 30 éves fennállásért és a polgárőr község címért járó pénzjutalmak nagy segítséget jelentettek.

Bózsár János az elismeréssel

Forrás: Beküldött fotó

– Többször pályáztunk téli felszerelés beszerzésére, de eddig forráshiány miatt ez nem valósulhatott meg. A korszerű bázis, az egyre fejlődő kamerarendszer, a pályázaton nyert Suzuki Vitara nagy segítséget jelent a szolgálatok ellátásában. A piac és rendezvénytér biztonságosabbá tette a község nagyobb létszámú eseményeit, a mellékutca kiesik a nagy átmenő forgalomból, kiépített parkolókkal várjuk a távolabbról érkező vendégeket. A kerékpárút nagyobb része már elkészült, a gyerekek közlekedése jóval biztonságosabbá vált. Sajnos, a kerékpárút néhány ingatlan bejáróhídját parkolásra alkalmatlanná tette, amit nem minden tulajdonos fogad el. Rendszeresen előfordul, hogy a hídon parkoló gépkocsi elzárja a kerékpárút egy részét és veszélyt jelent a nagyobb sebességgel közlekedő kerékpárosokra. Bár a kerékpárosnak is körültekintően kell közlekednie, de főleg gyerekek kerékpároznak az iskolába, iskolából haza, vagy szabadidőben a barátaikkal. Fontos lenne, hogy vigyázzunk rájuk azzal is, hogy nem torlaszoljuk el a kerékpárút legkisebb részét sem. A kerékpárút több községet köt össze, nagyobb forgalomra is számíthatunk. Egy akadályozó autóra rendőri intézkedés is kérhető. Komoly pénzbírság és büntetőpont járhat érte. A hídon hagyott autók kerékpárút nélkül is kockázatot hordozhatnak – hangsúlyozta.

Bózsár János elmondta, 2023-ban két aldebrői autó tört össze a hídon parkolás közben.

– Az egyik autóban az indítókulcs is benne maradt, így egy gyalog érkező alkalmi tolvaj az autóval ment tovább, amíg az árokba nem borult. A másik autót a kanyarban kisodródó autó tarolta le. Bár a biztosító kifizeti a kárt, de a kellemetlenségekért nincs kárpótlás. Közterületeken az autóink veszélyben vannak, a zárt helyen parkolással, tárolással megelőzhető a kellemetlenség, amit egy sérült jármű okozhat. Az épülő, szépülő községünk állagmegóvása is közös ügyünk. Fel kell lépnünk a rongálások ellen. Rollerrel erre kalandozó fiatalok kővel dobálták a Történelmi Emlékpark emlékharangját, a Tarna parton portyázó idegenek a kertek végében dézsmálták meg a termést, a Kígyós parton álló köszöntő táblánkat törték össze búcsúzóul a községünket elhagyó idegen fiatalok. Rendszeresen jelennek meg a műfüves pályán és az új játszótéren is olyan idegenek, akik kevésbé figyelnek az eszközök megóvására. Az iskola előtt törte össze az autóját - részben balesettel, részben az autón ugrálva - egy veszekedő család, akikhez rövidesen több autóval rokonok is érkeztek. Szerencsére, mivel hétvége volt, nem voltak aldebrői gyerekek a környéken. Ne tűrjük el a rongálást, rendbontást! Ilyet tapasztalva hívják a polgárőrséget, polgármestert, vagy a 112-es segélyhívó számot – húzta alá Bózsár János.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Németh András Péter/Szabad Föld)