– Egerben is demográfiai válság, elöregedés tapasztalható ami 10-15 év alatt azt eredményezheti, hogy a lakosság létszáma a felére csökken. Ez nem tesz jót a városnak. Nem értjük, hogy a kormány számára rendelkezésre álló kampányeszközöket miért nem társadalmi célú hasznos dolgokra fordítja. Novák Előd saját jövedelmét felajánlva, az Anya Ország Alapítvánnyal közösen kezdett bele a plakátkampányba. Először a férfiakhoz szólunk, az apának lenni jó üzenettel. Nyilván ez alatt arra gondolunk, amikor egy felnőtt férfi jelen van a gyermeke életében. Csodálatos élmény, mikor látjuk gyermekünk gyarapodását. Olyan élmény a gyermeknevelés, melyből az élet más területein is lehet táplálkozni. Egerben az Egri úton is van még egy plakát, a nőket a következő hónapban szeretnénk megszólítani – fogalmazott.