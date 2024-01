– Saját hagyományokat is teremtettünk, melyeket évről évre megrendezünk és továbbfejlesztünk: ilyen az Egri Borok Bálja is. Célunk, hogy minél több embert vonzzunk Egerbe, megszerettetve velük az egri borvidéket és annak borait. A díszvacsorán ezért is szolgálunk fel több fajta bort, hogy minél több borász tudjon bemutatkozni a vendégeknek. A bál lényeges mozzanata idén is a vacsora utáni borbár, ahol az egri borvidék termékeiből lehet kóstolni. Külön szekcióban, a hegybíró ajánlásával dűlős tételek közül válogathatnak a borbarátok. Éjfélkor töltött káposzta kerül az asztalra, a tombola értékes nyereményekért – többek között borokért, borkóstolókért zajlik, a zene és a tánc pedig hajnalig tart. A bálon igyekszünk olyan élményt adni az egrieknek, hogy legyen kedvük felbontani otthon egy-egy palack helyi bort, a vármegyeszékhelyre látogató bálozóknak pedig legyen kedvük visszatérni Egerbe – összegezte Vasné Ignácz Katalin.

Az elnök asszonytól azt is megtudtuk, hogy a díszvacsora menüjét Pogonyi Zoltán, a Hotel Eger & Park séfje komponálta az étkezés idején asztalra kerülő borokra. A bál fővédnöke Mirkóczki Ádám polgármester, díszvendége dr. Lőrincz György borász, a 2022-es év Egri Bortermelője volt. Az est során a GondaMusic Band muzsikált.

Vasné Ignácz Katalin arra is felhívta a figyelmet, hogy jövőre, szintén január utolsó szombatján rendezik a jubileumi 20. Egri Borok Bálját, amelyre már most szeretettel várják az egri borok kedvelőit.