Zay Orsolya, az egri Dobó István Vármúzeum egri születésű és a vármegyeszékhelyen élő régész-történésze és muzeológusa előadás tartott a Magyarságkutató Intézet Filmre vitt történelem című decemberi tudományos konferenciáján. Az Egri csillagoktól a Tündérkertig című előadásában szűkebb hazánk szakembere a török kori anyagi kultúra filmvásznon való megjelenítési formáiról beszélt. Kitért a laikus filmnéző, a történeti szakember, a filmkészítő, a filmkritikus és a történeti újrajátszó eltérő igényeire és elvárásaira is a történelmi filmalkotásokkal szemben.

– Személyes indíttatásom is van, másodgenerációs muzeológusként az egri vármúzeumban nőttem föl. Anno sokat láttam a vármoziban az Egri csillagokat, ami nekünk, muzeológusgyerekeknek a magyar átlagnál is mélyebben beleivódott a valóságunkba – vezette be a török korban játszódó, 1968 és 2023 között készült magyar filmeket áttekintő előadását Zay Orsolya.