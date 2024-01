A Verpelét a Mi Városunk Egyesület tagjai rendbe rakták a II. Rákóczi Ferenc úti buszmegálló létesítményt Verpeléten, mivel annak hiányos volt a fala. Az alapvetően plexiből álló oldal- és hátfal egy-egy darabja kitört. Az önkéntesek saját forrásból és önerőből pótolták azokat lemezekkel kedden délután.

Mint írják, több panaszt is kaptak már arról, hogy a buszmegállóba beesik az eső, a hó és befúj a szél is, ezért cselekedtek. A helyszínen vágták méretére a lemez lapokat, melyeket aztán egyből rögzítettek is. A felújítási munka pár órát vett igénybe és ezzel sok tömegközlekedő városlakót segíttettek.