A HungaroMet Nonprofit Zrt. január eleji agrometeorológiai elemzésében már megírta, hogy a hideg idő menti meg a vízben álló vetést a nagyobb kártól. Friss, csütörtöki jelentésükben arról számoltak be az MTI-nek, hogy az optimálisnál enyhébb az idő.

– Ugyan az elmúlt napokban tapasztalt fagy megtizedelte a kórokozókat és kártevőket, tartósabb hidegre lenne szükség ahhoz, hogy számottevően gyérüljenek – írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Azt írták: az elmúlt tíz nap időjárását hideg, nagyrészt száraz légtömegek alakították, de szerdán átmenetileg hó, majd ónos eső esett, végül az enyhülés miatt egyre többfelé esőbe váltott a csapadék. Csütörtök reggelig az ország nagy részén 1-5 milliméter közötti mennyiség esett, míg északkeleten 8-15 milliméter. Az október közepe óta lehullott csapadék mennyisége azonban országszerte jelentősen meghaladja az átlagot, a talaj felső egyméteres rétege továbbra is telített, vagy telítettségközeli állapotban van, és a még mélyebb rétegekbe is jut a vízből, ami a következő évre kedvező kilátást jelent. Az elmúlt tíz nap átlaghőmérséklete mínusz 2 és mínusz 3 Celsius-fok között alakult, ez pedig 2-3 fokkal hidegebb a sokéves átlagnál. Éjszakánként fagypont alá hűlt a levegő, többször, többfelé mínusz 5 és mínusz 8 fok közötti fagyok is előfordultak. A talajok felszín közeli néhány centiméteres rétege átfagyott, helyenként 5-10 centiméterig is lehúzódott a talajfagy.