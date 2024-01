Már megvásárolhatóak a részvételi jegyek a június elsején Budapestről Gyöngyösre, valamint a Gyöngyös és Vámosgyörk között közlekedő gőzmozdony vontatta vonatra, tájékoztatott közösségi oldalán a MÁV Rail Tours.

– A Gyöngyösre érkező utasaink az ott tartózkodás alatt megtekinthetik a Mátra Múzeumot, a Szent Bertalan-templom Kincstárát, valamint utazhatnak a Mátravasút keskenynyomközú vasútján is. A Mátrai Bornapokon belekóstolhatnak a mátrai borok ízeibe a város főterén. Amíg a Gyöngyösre érkezett utasok a város nevezetességeit tekintik meg, a helyi érdeklődők utazhatnak az impozáns, régi vasúti kocsikban, amit a magyar ipar egyik remeke, a 424-es gőzmozdony – becenevén Nurmi, vagy Bivaly – továbbít Gyöngyös - Vámosgyörk - Gyöngyös viszonylaton is. A vonaton büfé is üzemel majd, ahol kávé, üdítő, sör mellett akár szendvics elfogyasztására is lesz lehetőség. A program részletei, a menetrend elérhető a MÁV Rail Tours Kft. honlapján, ahol online jegyvásárlásra is van lehetőség – tájékoztat a MÁV Rail Tours a Facebook-oldalán.

Portálunkon már írtunk arról, hogy nyár első napjára szervezett, hamisítatlan retróprogramot a MÁV Rail Tours a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesülettel együttműködve valósítja meg.