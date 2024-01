Szerény körülmények között nevelkedett, nem volt sok pénzük. Budapesten született, onnan Újvidékre költöztek a családdal. Édesapja fiatalon meghalt, majd édesanyjával és két testvérével Salgótarjánba költöztek. Tanult Miskolcon, később pedig Debrecenben élt, ott ismerkedett meg a férjével. Egerbe 1965-ben költözött a fiával.

– Gyerekként sokat varrtam, de nem remekeltem benne, sokszor eltörtem a tűt, meggyűlt a varrással a bajom. Aztán több mindenben követtem a bátyámat. Ő építőipari vállalatnál dolgozott, neki köszönhetem, hogy kapcsolatba kerültem az építőiparral. Esténként írógépen tanulgattam, 16 évesen kezdtem el dolgozni, küldöncként kezdtem a pályámat. Miskolcon elvégeztem egy műszaki rajz tanfolyamot, Debrecenben pedig az épitőpari technikum esti tagozatán tanultam. Csodás volt a tervező asztal mellett ülni és alkotni. Egerbe is a bátyám miatt jöttem. Nem bántam meg, imádok itt élni – mondta.

Magdi néni számára fontos a humor és az emberi kapcsolatok ápolása

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Egyebek között mezőgazdasági épületeket tervezett, például silókat, istállókat, és egri épületek hibáinak javításában is közreműködött. Amikor Egerbe költözött, a híres Hevesi Sándor építész segített neki: bejárták együtt a várost, körbe vezette a várban, és Eger legszebb épületeit is megmutatta neki.

A tervezőmunka mellett Magdi néni másik szenvedélye mindig is az utazás volt. Már kiskorában megfogalmazta magában, hogy szeretne sok szép helyre eljutni. Mivel szegény családban nevelkedett, nem volt alkalma bejárni a világot gyerekként, ezért később mindent megtett azért, hogy valóra válthassa az álmait.

Elvégzett egy idegenvezetői tanfolyamot, majd 9 éven át mutatta meg az embereknek országunk legszebb helyeit. Külföldre is volt szerencséje elmenni, így a gyerekkori álma valóra válhatott: ha a világot nem is járta be, sok csodás helyre lejutott.

Nyugdíjba vonulását követően könyveket árult a Technika Házában, ahol rengeteg új ismerősre tett szert, barátokra lelt, jókat beszélgettek, és repült így az idő munka közben.

S hogy miért szereti Magdi néni ennyire Egert?

– A covid előtt rengeteg helyre eljártam. Imádtam a Senátor házba menni, kiülni a teraszukra. Sokat találkoztunk a barátainkkal akkoriban. Csatlakoztam a várbarátokhoz, és a mai napig tagja vagyok az Egri Lokálpatrióta Egyletnek. Amikor jött a járvány, egyre inkább bezárkóztunk. A fiam elvesztése után még magányosabbá váltam. Sajnos hiába volt sok barátom, hiába éltünk társasági életet, mostanra sokan elmentek közülük. Szerencsére az unokám gyakran meglátogat, nagyon szeretem, amikor itt van. A szomszédokkal is szoktunk találkozni, s van még néhány barát, rokon, akikkel össze tudunk ülni, hogy jókat beszélgessünk és sokat nevessünk – mesélte az ünnepelt.

Amikor csak teheti, most is ellátogat rendezvényekre. Tavaly még stand up comedy esten is részt vett, idén ott volt az újévi koncerten, és fürdőbe is szívesen jár. Mindig is fontosak voltak számára az emberi kapcsolatok. Könnyen szót ért másokkal, keresi azok társaságát, akikkel kapcsolódhat. A humor pedig elmaradhatatlan része az életének, kapcsolatainak.

Magdi néni sok emléket őriz az elmúlt 90 évből. Családi fotókkal nosztalgiázik, a munkával töltött évekből megőrizte a kitüntetéseit, s baráti levelezések is lapulnak a szekrénye mélyén. Számos alkalommal elismerték a munkáját, például az Agroberben megkapta a kiváló dolgozó címet. Minden ezekhez kapcsolódó dokumentációt precízen őriz, s szívesen eleveníti fel a régi emlékeket.

Visszatekintve az elmúlt 90 évre, az volt a legszebb időszak az életemben, amikor megszületett az unokám. Örömmel tologattam a babakocsiban, s amikor már megtanult járni, kézenfogva sétáltunk, sok helyre együtt mentünk

– emlékszik vissza Magdi néni.

Búcsúzóul elmondta, szeretne még így ünnepelni, mert nagyon örült, hogy meglátogatták az önkormányzattól, és összegyűltek a rokonokkal, barátokkal a jeles alkalomból.