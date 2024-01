Az elnök asszony a beszélgetésben elmondja: minden év január első hetében rendezik meg a Nyugdíjas Klubok és idősek Életet az Éveknek Országos Szövetség szervezésében a pótszilveszteri rendezvényüket az Eger Hotelben. Most 360 nyugdíjas részvételével zajlott az esemény. Törekedtek arra, hogy a különböző vármegyékből érkező nyugdíjasok nagyon jól érezzék magukat, megismerjék Heves vármegyét, a gyönyörű várost Egert és környékét.

– Színes és változatos programokat biztosítottunk, lehetett válogatni a lehetőségek közül. A szilvásváradi kiránduláson százan voltunk. A Szalajka-völgyben megnéztük a kocsimúzeumot, fölmentünk a kerek templomba. Csodálatos időt kaptunk az Égiektől. Egerhez hozzátartozik a borkóstolás, a Szépasszonyvölgyben 200-an voltunk Sike Tamás pincészetében, ahol nem csak egy nagyszerű embert ismertünk meg és a finom borokat ihattunk, de rengeteg információt is kaptunk borok fajtájáról. Arról például, hogyan kell bort kóstolni szakszerűen, vagy a borfogyasztást történelméről. Eger belvárosát is megmutattuk a látogatóknak. Nagyon sokan voltak az Érseki Palotában, de megnézték a várat, a különböző templomokat illetve Bazilikát. Ez a programunk nagyon népszerű, olyan nyugdíjasok is részt vettek, akik akik nem először fordulnak meg a városban – fogalmazott az elnök.

Lázár Tündétől azt is megtudtuk, hogy az Életet az Éveknek Heves vármegyei szervezete hét fős elnökséggel működik. Az elnökhelyettes, az egri Ezüstidő Szabadidős Egyesület elnöke, Fűrész János, aki nagyon nagy támasza, hiszen ha éppen ő nem tud megjelenni egy egy programon, ha nem tud eleget tenni egy meghívásnak, akkor ő autóba pattan és már képviseli is a szervezetüket. A többi elnökségi tag is ugyanilyen lendületes munkát végez. Náluk területekre – egészségügyi, kulturális, sport – leosztott az elnökség munkája. Van aki a kirándulásokért felelős, van aki a pénzügyeket felügyeli. Minden területre a legalkalmasabb embert találták meg Heves vármegyében. Nagyon harmonikusan és összehangoltan tudnak együttműködni.

– Három havonta tartjuk a klub vezetői tanácskozásainkat. Ezt azért tartom fontosnak, mert tudnunk kell a szervezetünkhöz tartozó klubok életéről, működéséről. Segíteni kell a klubvezetőket, hiszen emberekkel dolgozunk, ami sokszor nem egyszerű feladat. Egymástól is tudunk tanulni, a találkozások alkalmával elmondjuk egymásnak a tapasztalatainkat, kérdéseinket. Így tudunk igazán hatékonyan működni, ha egymást segítjük, meghallgatjuk, támogatjuk és együtt közös erővel haladunk a számunkra kijelölt úton. Szervezetünk idén is mindent megtesz, hogy még több klub csatlakozzon hozzánk, szeretném ha a taglétszámunk emelkedne 2024-ben – mondta egyebek között Lázár Tünde.

Hallgassa meg teljes adásunkat:

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!