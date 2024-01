A Jobb Veled a Világ Alapítvány 10 éve indította útjára a pozitív pszichológia alapjaira épített érzelmi intelligencia fejlesztő Boldogságóra Programját, amely mára közel 1500 óvodában és iskolában a mindennapok fontos része. A programban már több mint hétezer pedagógus vesz részt, közülük választottak ki országosan harmincat, akik nemcsak mindennapi munkájuk során képviselik ezt az egyedülálló élménypedagógia módszert, hanem például szakmai napok szervezésében és műhelymunkákban vesznek részt, a helyi közösséget megszólító programokat szerveznek a Boldogságóra Program témakörei mentén. Heves vármegyéből Vásárhelyiné Vígh Edit, az egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola és Kollégium pedagógusa is nagykövetté vált - tudatta portálunkkal Pécsi Norbert Sándor, a porogram kommunikációs munkatársa.

A Jobb Veled A Világ Alapítvány által 10 éve elindított Boldogságóra Programja mára az ország egyik legnagyobb civil szervezésű oktatási kezdeményezése, amely már a határainkon túli magyarlakta területek számos oktatási intézményében is nagy népszerűségnek örvend. Az egyedülálló módszertan mind a tanárok, mind a gyermekek lelki jóllétével foglalkozik, sőt a szülők bevonására is lehetőséget nyújt. Jó kiegészítője lehet az óvodai vagy iskolai munkának, hiszen segítségével lehetőség nyílik arra, hogy a hagyományos tudásmegosztást és az életben szükséges személyes és szociális kompetenciák fejlesztését összhangba hozzák.

Az elmúlt években sokan csatlakoztak és biztosították támogatásukról az Alapítványt és ezt a kezdeményezést, például Tenki Réka színművész boldogságórás nagykövet is, aki a programmal kapcsolatos élményeiről ebben a videóban nyilatkozott nemrég.

A Jobb Veled a Világ Alapítvány a jubileumi, 10 éves évfordulóhoz kapcsolódóan létrehozta a Boldogságóra Pedagógus Nagykövet csoportot, amelyben olyan pedagógusok vesznek részt, akik kiemelt szerepet vállalnak a Boldogságóra Program közösségének összetartásában, fejlesztésében és a Program missziójának terjesztésében. Összesen harminc szakembert választott ki az alapítvány, köztük van Heves vármegyéből Vásárhelyiné Vígh Edit, az egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola és Kollégium pedagógusa.

Küldetéséről, az új megbízásról így vallott: - Olyan iskolában tanítok, ahová olyan gyerekek járnak, akik akadályozottságuk miatt egyedül maradnak a problémáikkal az életükben, sokuk még a saját problémáját sem tudja elmondani, beszélni sem tud. A közösségre, szeretetre, minőségi kapcsolatokra azonban ők is vágynak. Nem elég azt mondani nekik, hogy elfogadlak. Az érzések gyökerei mindenkiben ott vannak, de hogy ebből melyik fog láthatóvá válni, az én gyerekeimnek ezt tanulni kell, ehhez jól kell tanítani, elfogadó, megerősítő környezetben. Tanítható, tanulható az elfogadás, a közösségi viselkedés, az önbizalom és az is, hogyan tudjuk az érzéseinket megmutatni, ha már szavakkal képtelenek vagyunk kifejezni. Aki tanít, arról mondják, hogy azért teszi, mert szereti a gyerekeket. De azért azt nehéz megmutatni, hogyan szereti. Én meg is tudom mutatni, mert a Boldogságórák erről szólnak.

