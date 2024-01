A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2024. január 27-én ismét megrendezi a Transzbükki Átkelés elnevezésű, 25 kilométeres terepi tanulmányútját, ezúttal Mályinka és Miskolc között átszelve a Bükköt – adta hírül Facebook oldalán a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.

Mint írják, a hagyományos, egész napos szakvezetéses túrán szabadon nem látogatható, fokozottan védett területeket is útba ejtenek majd. A túra során a természetvédelem munkatársai és a meghívott szakértők mutatják be a Bükki Nemzeti Park természeti és kulturális értékeit és a természetvédelmi kezelés érdekes tevékenységeit.

A park dolgozói igyekeznek minden alkalommal valami újdonságot adni a visszajáró résztvevőknek is, ezért a mostani túrán egy korábban még nem járt környéket mutatnak be. Idén a Csondró-völgy, az Odvas-kő és a Kis-fennsík sziklavilágát veszik célba. A teljes útvonal fele fokozottan védett területen halad, a kilátópontokról tiszta időben akár a Tátráig is el lehet látni, de barlangok mélyébe is betekinthetnek majd a résztvevők.

A pontos útvonal Mályinkából indul, aztán következik a Csondró-völgy, majd Odvas-kő - Látó-kövek - Szentléleki Pálos kolostorrom - Köpüs-kő - Aranylépcső - Csókás - Udvar-kő - Szeleta-zsomboly - Szeleta-barlang, végül pedig a Szeleta Parkban ér véget a túra.

A célba, a Bükki Nemzeti Park legújabb látogatóközpontjába este hat óra körül érkezik majd meg a csapat, ahol az „átkelőket” meleg vacsorával várják és helyszíni kiállítást is meg lehet majd tekinteni.

Az átkelés során nemcsak jelzett turistaúton, hanem időnként extrém, meredek sziklás, saras terepen is kell közlekedni, ezért túratapasztalat, jó erőnlét és megfelelő túraöltözet szükséges. A túrára előzetesen kell jelentkezni a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának honlapján. A jelentkezés részvételi díjhoz kötött, az ötven fős létszámkorlát betöltése pedig a befizetés sorrendjében történik.

