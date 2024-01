Megvalósulni látszik az egriek egyik nagy álma – fogalmazott dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője a Kossuth Rádiónak adott interjújában.

Azt mondta, a közlekedési szakemberek egy előzetes, úgynevezett masterplant készítettek, és ennek egyértelmű megállapításai voltak.

– Az egriek maguk is úgy érezték, hogy egy olyan elkerülő út szolgálná legjobban az érdekeiket, ami a leghatékonyabban tehermentesíti a belváros közlekedését – emelte ki.

Hozzátette, közösségi tervezés valósult meg, ami rendkívül demokratikus. Szavai szerint, az egriek egy része véleményt is nyilvánított, és ennek olyan következménye lett, hogy gyakorlatilag akceptálta a kormányzat.

– Ez az elkerülő út az M25-ös gyorsforgalmihoz fog kötődni. Elkerüli Egert. Örömmel mondhatom, hogy ezek a nyomvonal tervezetek elkészültek. A minisztérium tervei szerint a jövő év első hónapjaiban megtörténik ezeknek a nyomvonalaknak a szakmai tervzsűriztetése, és ennek alapján minden remény megvan arra, hogy akár már az első negyedévben is a környezetvédelmi engedélyezési eljárás is lefolytatódhat, és a környezetvédelmi engedély birtokában szintén kormányzati döntés és a megfelelő pénzügyi forrásoknak a megléte mellett döntés születhet a megépülő út tervezéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás kiírásáról, illetőleg a tervezési folyamat megindításáról – részletezte.

Elmondta azt is, hogy ha eddig eljutunk, és a szükséges előfeltételek megvannak, akkor a szakemberek egy harminc hónapos időintervallumot tartanak reálisnak, hogy a közbeszerzési eljárás, illetőleg a kiviteli tervek elkészítésére történő tervezés folyamata megvalósuljon.

– Ezután kezdődhet a kisajátítási eljárás, a birtokrendezési eljárások, régészeti feltárások, s ezután jön majd a kivitelezéshez kötődő közbeszerzési eljárás, illetőleg maga a kivitelezési eljárás – közölte a képviselő a rádióban.