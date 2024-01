A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) idén is meghirdeti az „Év madara” rajzpályázatot óvodás, alsó- és felső tagozatos, valamint középiskolás és felnőtt kategóriákban, számoltak be róla honlapjukon.

A rajzpályázat témája a 2024 év madara, a kerecsensólyom.

Pályázni kerecsensólymot ábrázoló, kizárólag A4 méretű, kézzel készített, papíralapú alkotással lehet. Alkalmazható technikák: grafit, színes ceruza, filctoll, zsírkréta, tus, tempera, vízfesték, akril vagy ezek ötvözete.

Egyéni pályázatokat várnak, és nevezőnként egy pályamű adható be. A jelentkezés a nevezési űrlap kitöltésével és beküldésével történik. A beküldési határidő március 1.

Mint írják, a határidő lejártát követően megkezdődik a digitálisan beküldött munkák feldolgozása, értékelése. Minden kategóriából a legjobb 10 művet választják ki, ezt követően az érintetteket értesítik a döntő részleteiről. A legjobbaknak papír alapon is be kell majd küldeniük az alkotásukat. A díjazottak könyvet, plüssállatot memóriajátékot is nyerhetnek egyebek között.

A pályázattal kapcsolatos további részletek az MME honlapján olvashatók.