A közlemény szerint a MÁV–Volán-csoport vezetése idén már két alkalommal, január 16-án és január 23-án is tárgyalóasztalhoz ült az érdekképviseletekkel. A tulajdonosi ajánlat szerint a 2024-2026-os, hároméves bérfejlesztési ciklus alatt a cégcsoport munkavállalóinak alapbére átlagosan legalább 25 százalékkal növekedne, míg az első évben, 2024-ben egységesen havi 70 ezer forinttal nőne a vállalatcsoport minden munkavállalójának alapbére. Ez átlagosan 16,8 százalékos, a Volánbusz autóbusz-vezetői esetében 20,5 százalékos béremelést jelentene már az idei esztendőben. Az érdekképviseletek többsége – a reálbér értékének megőrzését biztosító garanciák esetén – elfogadhatónak tartja a hosszabb távra szóló bérmegállapodást is. E garanciák kidolgozására a munkáltatói oldal nyitottságot mutatott. A SZAKSZ viszont eredménytelennek minősítette a bértárgyalást, és 2024. január 28-ára és 29-ére újabb, kétnapos sztrájkot hirdetett. A cégcsoport továbbra is elkötelezett a bérekről szóló megegyezés iránt, mielőbb szeretné lezárni a tárgyalásokat, és megkötni a bérmegállapodást. A tárgyalások a lehető leghamarabb folytatódnak.