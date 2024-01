– Pocsék állapotban van Egerben a vasútállomás előtti terület – fogalmaz olvasónk. Hozzátette, szerinte nem csak az a probléma az Állomás térrel, hogy a vegyes útfelület töredezett, kátyús és egyenetlen – így balesetveszélyes –, azt is nagy gondnak tartja, hogy a városba vonattal érkezők ilyen állapotokkal szembesülnek elsőként.

Az állomás környéke évek óta nincs tökéletes állapotban, a félig-meddig aszfaltos, máshol macskaköves burkolatra időről-időre panaszkodnak a helyiek. Olvasónk jelzése nyomán érdeklődtünk az önkormányzatnál, Mirkóczki Ádám polgármester arról tájékoztatta portálunkat, hogy részben megújul a terület. Annak ellenére végzi a munkát az önkormányzat, hogy MÁV területről van szó, mert látják, hogy évek óta nem oldódik meg a probléma.

– Az állomás előtti tér nem önkormányzati terület, hanem MÁV tulajdon. Ennek ellenére (mivel a problémát ismerjük) a tavalyi évben engedélyt kértünk és kaptunk a MÁV-tól, hogy saját költségen felújítsuk, amennyire lehet rendbe tegyük a teret. Az érvényes közbeszerzési eljárást már lefolytattuk és a soron következő bizottsági ülésen eredményt is hirdetünk, amely után az időjárási körülmények figyelembevétele mellett, várhatóan a tavasz folyamán megkezdődik a terület felújítása – közölte portálunkkal a polgármester.

Arról is érdeklődtünk, hogy esetleg a Tervezett Intermodális Csomópont (IMCS) terve befolyásolta-e eddig a felújítást, de erre azt a választ kaptunk, hogy az IMCS terve semmilyen formában nem befolyásolja ezt az önkormányzati beruházást. Mint ahogy arról már beszámoltunk, az IMCS a Modern Városok Programból valósult volna meg, de azt leállította a kormány. Viszont sokak szemét szúrja a vasút melletti foghíjtelek is, amelyre tulajdonosa üzletet épített volna. Mint ismert az IMCS ezt a területet is érintené, 2023 őszén pedig ez a Városi Urbanisztikai, Klíma és Környezetvédelmi Bizottság egy ülésén is téma volt: a Deák utcai hatalmas foghíjtelekre élelmiszerüzletet tervezett a tulajdonos, de a bizottság a tervet hiányosnak találták, illetve arra is kitértek, hogy a belvárosi buszpályaudvar teljes kiköltöztetését is ellehetetlenítheti a beruházás.