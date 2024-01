Középiskolában tanultunk antik mitológiát. Az ókori görögök, rómaiak elképzelése szerint a Párkák, azaz a Moirák szövik az emberek életének aranyfonalát, majd elvágják azt. A középiskola óta nem is gondoltam erre, egészen pár nappal ezelőttig.

Gyerekkorom óta pár héttel ezelőtt fogtam először horgolótűt a kezembe. Nem is tudom igazán, mi motivált, főleg, hogy annak idején meglehetősen ügyetlen voltam benne. Most már sokkal jobban megy a horgolás, és időnként el is ábrándozom közben. A gombolyag, ahogy mi magunk is, a lehetőségek tárházát nyújtja. Készíthetek belőle sálat, macit, kabátkát, miként az újszülöttből is lehet orvos, tanár, fodrász.

Ám ez nem egyszerű folyamat. Se a fonalnak, se a gyermeknek. Ahogy a fonal tekeredik, átbújik a hurkon, majd halad és lassan kialakul a minta, úgy a gyermek is megtanulja a maga útját, átbújik a szabályok, teendők hurkában a lehetséges úton, s ha nem sikerül valami, újra kell próbálkozni, de előbb-utóbb kialakul a minta. Akkor már szinte önmagát vezeti: milyen pályát válasszon, hogyan éljen. A változás nem könnyű és nem fájdalommentes, ahogy a fonal is, ha érezne, sokszor sikoltana, hogy ne húzz tovább, ez fáj, vagy nem oda kell beszúrni a horgolótűt. Aztán, amikor kész a mű, elvágjuk a fonalat.

Ahogy a horgolt mű módosul, úgy az ember is változik élete végéig, mire kialakul a teljes valója. Jó lenne tudni, az életünk horgolótűjét kinek az akarata mozgatja?

