– Ahogyan azonban a Pro Urbe-díjasok díszoklevelén lévő idézet is mondja, a várost nem házak sokasága teszi igazán várossá, hanem a benne élő emberek szellemisége. Igen, ahhoz, hogy Füzesabony város legyen, kellenek önök, akik itt élnek, dolgoznak, tevékenykednek. Kellenek azok az emberek, akik a múltban letették az alapokat, kellenek a mindenkori döntéshozók, akik támogatják a fejlődését, kellenek az intézményeink dolgozói, kellenek a városban működő kisebb nagyobb csoportjainknak és mindenkinek, aki értéket képvisel – fogalmazott az alpolgármester ünnepi köszöntőjében.

Ugyanakkor hozzátette, hogy talán soha nem volt nagyobb szükség olyan biztos kapaszkodókra, mint napjainkban, mikor óriási változás és átalakulás van körülöttünk, mikor sziklaszilárdnak hitt, kőbe vésett dolgok törnek szét, és azt látjuk, nem nagyon van helyettük új.

– Ez ellen a nagy globális változás ellen nincs sok eszköz a kezünkben, de feladatunk, hogy itt a szűkebb környezetünkben megtaláljuk azokat a biztos pontokat, melyhez igazodni tudunk. Mi azon dolgozunk, hogy közösségi és kulturális rendezvényeink, közösségteremtő programjaink, a közülünk kiemelkedőt alkotók elismerése, környezetünk igényessége mind-mind kapaszkodót jelentsen valamennyiünknek – hangzottak az alpolgármester szavai.

A beszédet követően az alpolgármester átadta a Kultúráért-díjat Fejes Mária Ildikónak. Méltatása szerint a kitüntetett 1990-ben szerezte magyar-történelem szakos tanári diplomáját, és ez évtől dolgozik a Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. A több évtizedes pedagógus munka során a kötelező órák megtartásán túl számos területen segítette a diákokat, kollégákat és a település kulturális életet.

Mint elhangzott, a díjazott diákjai sikeresen vesznek részt megyei és országos tanulmányi versenyeken. 2010-ben a Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd Verseny országos döntőjébe jutott tanítványa, 2011-től pedig iskolája biztosítja az egyik helyszínét a vármegyei Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd Versenynek.

Már kezdő pedagógusként osztályfőnöki feladatokat kapott, a rábízott osztályok vezetése, a szülőkkel történő kapcsolattartás a diákok szabadidős tevékenységének szervezése életének része már több mint 30 éve.

A Kultúráért-díj 2024-es kitüntetettje a tanintézmény falain kívül is szívesen vállal feladatokat. Az iskola tanulóiból szervezett irodalmi színpad számos sikeres előadást tudott maga mögött. Számos színvonalas nagyszínpados városi megemlékezést, műsort szervezett, amelyek méltó módon tették emlékezetessé a nemzeti ünnepeinket, a rendezvényeket. A 2001-ben létrehozott, iskolát és tanulóit támogató alapítvány kuratóriumi elnökének is őt választották. Ezt a tisztséget azóta is betölti, aktívan végzi munkáját.

A városi ünnepség Trojan Tünde Csak egy perc című műsorával folytatódott, majd Varga Dániel könyvtáros megnyitotta a teremben már látható néhai Skorcze Flóriánné Editke autogram gyűjteményéből összeállított kiállítást.