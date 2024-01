Hozzáteszik, a TOP 100 legjobb hazai étterem közé kerülésük 2023-ban minden álmukat felülmúlta.

– Ám azt érezzük, hogy kollégáinkban van még erő és Sarudban lehetőség, hogy további sikereket szerezzünk a falunak. 2024-ben feltett szándékunk, hogy Sarud egy vendéglátó egységeiről és az ott dolgozó kollégáiról is ismert és elismert Tisza-tavi település legyen a Street Food vendéglátás terén is. Ezért 2024- ben a Gasztro Part vendéglátó egységeinek fejlesztésére koncentrálunk. Igyekszünk fejleszteni a Fröccsteraszt, a Sarudi Lepénysütőt is. S előttünk áll a feladat megtalálni a legjobb csapatot a Keszegeszegető és az Egyél Sarudit Bisztró működtetéséhez. Hiszünk abban, hogy Sarud a Tisza-tó gasztofalujává válhat, s nem csak a vendégeinket kiszolgáló vendéglátó egységeink széles ételválasztéka miatt, hanem az azokban kapható ételek minősége miatt is – összegeztek.

