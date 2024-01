A poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumban rengeteg mindent történt 2023-ban, sok látogatót fogadtak, s bár hamarosan bezárnak a karbantartás miatt egy időre, közben már az idei terveiket szövögetik. A téli szünetben most is várják a látogatókat, majd január 8. és március 14. között bezárják kapuikat az éves karbantartás miatt. Tavasszal újra várják látogatóikat, s újabb programokat is kínálnak majd.