A Mandinernek beszélt Nyitrai Zsolt, Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója a Csakazértis című könyvről. Elmondta, a kötet apropója, hogy 2022 áprilisában volt húsz éve dolgozik országgyűlési képviselőként, ez az időszak adja a könyv keretét. A 2002 és 2022 között történtekről, a polgári köröktől a negyedik kétharmadig tartó két évtizedről számolnak be a kötetben.

„A történetek az én szemüvegemen keresztül elevenednek meg, de nem csak rólam szól a könyv, számos, az eseményeket hitelesítő személy, mint Szijjártó Péter, Gyürk András vagy Tarlós István is megszólal benne. A névmutatóban pedig 800 név szerepel. Ez egy közéleti történetmesélés, szinte képregényszerűen. Erről a korszakról kevesen írtak ilyen típusú visszaemlékezést. Van olyan dokumentum, amely a könyvből ismerhető meg először, a 2006. október 23-ai astoriai eseményeket például ez írja le a legrészletesebben és leghitelesebben. Megelevenedik a kötetben a Fidelitas története, az első EP-választás, a kettős állampolgárságról szóló népszavazás, a polgári körök létrehozása vagy a koronavírus-járvány elleni küzdelem” – fogalmazott Nyitrai Zsolt.

Arról is beszélt, hogy a cím egy életérzésre utal, ami végigkíséri a könyvet: „2002-ben csak azért is meg kellett mutatnunk, hogy túl tudunk élni egy választási vereséget, és vissza tudjuk szerezni a szavazók bizalmát. 2010-ben csak azért is meg kellett mutatnunk, hogy talpra tudunk állítani egy válságban lévő országot. 2012-ben azt kellett megmutatnunk, hogy meg lehet valósítani a rezsicsökkentést, aztán a közelmúltban azt, hogy egy pandémia kezelésének is létezhet magyar modellje. Azt is be kellett bizonyítanunk, hogy működik az unortodox gazdaságpolitika, és azt is, hogy a miniszterelnök nem a levegőbe beszélt, amikor azt mondta: az illegális migráció súlyos probléma, és egész Európát érinti” – magyarázta.

Ómolnár azt mondta, számára a könyv legizgalmasabb része 2006. október 23. története: „Mit akart elérni azokban a hetekben Gyurcsány Ferenc a provokatív, erőszakos rendőri intézkedésekkel? A szokásos baloldali forgatókönyv alapján megpróbáltak anarchikus helyzetet teremteni, amelyben ráüthették volna a jobboldalra, a polgári politikai erőkre az erőszakosság és a szélsőségesség pecsétjét. Az a nyilvánvalóan eltervezett döntés, hogy a tüntetőket rátolják a békés megemlékezők tömegére, ezt a politikai szándékot tükrözte. Azt akarták elhitetni, éreztetni az emberekkel, hogy a Fidesz által képviselt kibontakozó politikai alternatíva nem valódi, hanem a zűrzavar, az erőszak, az anarchia megtestesülése. A sok apró történet mind ezt támasztja alá. Nagy szerencséje az országnak, hogy végül szinte teljes egészében lelepleződött ez az akarat, nem sikerült Gyurcsány mutatványa. Számomra mindennél többet mond a gyurcsányi politikáról az a könyvben szereplő történet, hogy a kormányfő egyszer a parlamenti őrségnek épített vécéből nézte a Kossuth téri tüntetőket” – idézte föl.