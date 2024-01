Az év első napjaiban újra téliesre fordul az időjárás. Vasárnaptól jelentős lehűlés érkezik, ezzel párhuzamosan az esőt a dunántúli vármegyékben ónos eső, majd gyakorlatilag az ország teljes területén havazás váltja fel. A Magyar Közút, ahol lehet, ott megelőző sószórást végez, de ónos eső idején, ha folyamatosan hullik ez a csapadékforma, akkor azt az eső lemoshatja, így hatékonyan csak annak elállta után tudnak beavatkozni a szakemberek. Ezért a közútkezelő fokozott óvatosságot kér a közlekedőktől – figyelmeztet a közútkezelő.

A legfrissebb meteorológiai előrejelzések alapján vasárnaptól keddig az ország teljes területén várható kisebb-nagyobb havazás. A legtöbb friss hó dunántúli vármegyékben valamint északon a Bükkben és a Mátrában várható.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az ónos esővel és a havazásban érintett vármegyékben továbbra is 0-24 órában, 12 órás váltott műszakokban végzi mérnökségein keresztül a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat, ahol lehet, ott az előszórásról vagyis preventív síkosságmentesítésről is gondoskodik majd. Ez ugyanakkor csak ott lehet hatásos, ahol kisebb mennyiségű fagyott eső hull, ugyanis az intenzívebb csapadék könnyen lemoshatja a burkolatról a megelőzésképpen kijuttatott útszóró sót vagy kálcium-klorid oldatot is, így az ónos eső azonnal a burkolatra tud fagyni, ezért a szükséges beavatkozások is több időt vehetnek igénybe.

A szakemberek emiatt azt kérik a közlekedőktől, hogy az ónos esővel érintett vármegyékben addig ne induljanak el, míg a csapadék el nem áll el és a szükséges beavatkozásokat el tudták végezni.

Hogy pontosan mi is az az ónos eső és hogyan lehet ellene védekezni, az megtudható a Magyar Közút egyik korábbi videójából.

Akár a havazásban, akár az ónos esővel területeken indulnának útnak a közlekedők, utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról és forgalmi helyzetről. Az alapján tervezzék meg utazásukat és a szükséges információk birtokában keljenek útra. Az aktuális útinformációkról a legkönnyebben a www.utinform.hu oldalon keresztül tájékozódhatnak a közlekedők, ahol kora reggeltől késő estig országos összefoglalókat publikálnak az út- és látási viszonyokról Magyar Közút Útinform szolgálatának munkatársai. A gyorsforgalmi utakon kelet-nyugat irányban várhatóan a hétvégén a szokásosnál is nagyobb mennyiségű jármű lesz, a telítettebb sávok miatt érdemes fokozott óvatossággal, kellő követési távolságot tartva közlekednie majd az autósoknak.