Több mint 7 millió forint adományozásával segítették a mentők munkáját azok, akik decemberben részt vettek a mentők karácsonyfájának feldíszítésében, tájékoztatta portálunkat dr. Czakler Éva, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) Alapítvány kuratóriumi alelnöke, az OMSZ szolgálatvezető főorvosa.

– Tavaly, advent idején elhatároztuk: támogatóinkkal közösen feldíszítjük a mentők karácsonyfáját – és milyen jól tettük, hogy igazi fa helyett egy virtuális fenyő feldíszítése mellett döntöttünk! Rengetegen csatlakoztak ugyanis adománygyűjtő kampányunkhoz, így több mint 1300 virtuális díszgömb került fel bajtársaink elképzelt karácsonyfájára. Az így befolyt összegnek jó helye lesz, hiszen idén is elsődleges célunk, hogy az ország minden pontján, a vidéki kisvárosokban, településeken, és a fővárosban is a legjobb ellátást kaphassák a bajbajutottak. Céljaink között szerepel továbbá egy új típusú defibrillátor készülék beszerzése is a mentőállomások részére – fogalmazott dr. Czakler Éva.