Egerben az Új Akropolisz Filozófia Iskola teaházában ma este hat órától kellemes és hasznos másfél órát tölthetnek el az érdeklődők. Ezúttal a Kiút a barlangból nevet kapta a játékos, ismeretterjesztő foglalkozás. Arról lesz szó, hogy döntéseink, választásaink, helytállásunk és kényelemszeretetünk - megannyi „belső” körülmény, amelyek könnyebbé vagy nehezebbé tehetik lépéseinket az életben.

Platón Barlanghasonlata egy allegória, melyből tanulhatunk önmagunkról, viszonyulásunkról az élethez, a jobbá válásról - inspiráló távlati, nem csak hétköznapi célokról.

"Szárnyakat ad nekünk a filozófus szerelemről szóló tanítása, Szókratésszel karöltve keressük a válaszokat az élet lényeges kérdéseire, és játékos formában is igyekszünk megmutatni választásaink következményeit. Néhány poszterből álló Platón kiállításunkon tágabban is olvashatsz a döntéseinket meghatározó emberképről, az életről és a halálról, a nevelésről Mind olyan témakör, amelyekről az ókori klasszikus tanítások hasznos útmutatások a XXI. század emberének is. Regisztrálni az alkalomra az [email protected] e-mail címen lehet, mert a hely befogadóképessége korlátozott.

A helyszín most is a Törvényház u. 25. fszt. 2. szám alatti Filo-pont.