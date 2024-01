– Az idei terveket is ismertetjük és megvitatjuk a közgyűlésen, ahogy a pénzügyi tervünket is. Működésünknek továbbra is fontos eleme a segítségnyújtás. Tavasszal tervezzük az egykori gyermekváros takarítását, illetve március környékén a városszépítő munka a Szent Rókus kápolna környékét is érinti majd. Ott tavaly már tevékenykedtünk, de idén még apróbb, finommunkákat végzünk – árulta el portálunk kérdésére Várkonyi György.

Hozzátette, a jeles napok és ünnepek természetesen idén is programot adnak a fertálymestereknek, a hagyományokhoz híven megünneplik a pünködsdöt és lesz például Fáklyás Királyköszöntő is.

– De egy újdonságot is tervezünk az aktív turizmus jegyében. A várost szinte teljesen körbefutja egy kerékpárút amely szép, látványos útvonal. Népszerű például a Tisza-tó körbetekerése is, így ennek mintájára Egert kerülnénk meg. Erre a jól körüljárható bicikliútra szeretnénk állomások, pihenőpontok biztosításával családi kerékpáros eseményt szervezni, hiszen Egerben az ilyen jellegű program kevesebb, így hagyományteremtőnek szánjuk az eseményt – emelte ki.