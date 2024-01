Rövidesen indul a Hell Miksa 7.0 - online vetélkedő – osztotta meg a szervező, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Csillagvizsgálójának közösségi oldalán. A három forduló során feladatokba ágyazott linkek és otthon végezhető kísérletek kalauzolják végig a 7. osztályos tanulókat a fizika, a csillagászat és az egri Csillagvizsgáló rejtelmein.

A vetélkedőt egy izgalmas és szórakoztató kalandtúrának tervezték, amely nem csak a Csillagvizsgáló egységeit segít jobban megismerni, hanem a mindennapi életben is előforduló érdekes és meglepő jelenségek, technikai vívmányok terén is felvilágosítást nyújt. A tesztlapok a Csillagvizsgáló egységeinek megfelelően a Csillagászati Múzeum, a Planetárium, a Tudományos Játszóház, és a Kísérleti feladatok kategóriákat fedik le. A kérdések megválaszolásához nem föltétlenül szükséges a helyszín ismerete. A honlap, illetve a feladatokban külön is megnevezett linkek elvezetnek a válaszadáshoz szükséges ismeretanyaghoz.

A további részletekért érdemes erre az oldalra kattintani, a jelentkezés pedig január 8-án indul.