A mentősök gyakran korántsem egyszerű hétköznapjairól közölt meghökkentő esetet kedden az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán.

– Az egyik észak-magyarországi ügyeleten abból kerekedett hatalmas veszekedés a hét elején, hogy egy 35 év körüli férfiről váratlanul kiderült, hogy egészséges. A "beteg" a feleségével együtt kereste fel a rendelőt, mert saját diagnózisa szerint szívinfarktust kapott otthon egy veszekedés során. Ezt az asszony ugyan kétkedve fogadta, de felfüggesztette a vitát és hitetlenkedve kísérte férjét a vizsgálatra. Bajtársaink mindent elkövettek és tetőtől talpig megvizsgálták a férfit, több ekg-t is készítettek, de rendellenességnek nyoma sem volt. A férfi indulatosan fogadta a eredményeket és továbbra is infarktust követelt magának, ám ezen az életmentők nem tudtak segíteni. A családi perpatvar így az ügyeleten folytatódott, amihez hamarosan több családtag is csatlakozott, akik mind igyekeztek igazságot tenni a kardiológiában. Miután egyértelmű volt, hogy senki nem szorul ellátásra, a család méltatlankodva hagyta el az ügyeletet és bajtársaink folytathatták szolgálatukat. További jó egészséget kívánunk, az ellátásban résztvevőknek gratulálunk! – közölte az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Országos Mentőszolgálat/Facebook)