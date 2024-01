Dr. Pajtók Gábor Eger és térsége országgyűlési képviselője a Kossuth Rádiónak adott interút melyben egri fejlesztési terveikről is beszélt. Az idei beruházások érintik az egészségügyet, példaként említve az egri Markhot Ferenc Kórházat, amivel kapcsolatban tiszta fejlesztési koncepcióval rendelkeznek. Érintheti továbbá a Heves Vármegyei Kormányhivatalt is, hiszen – mint emlékeztetett – még korábban döntöttek arról, hogy Egernek legyen egy új járási központja, ami számos hasznot fog hozni a városnak. Azt mondta, bízik abban, hogy az intermodális csomópont kivitelezéséről is dönthet majd a kormányzat.

– Mindent megteszek annak érdekében, hogy a Modern Városok Programjának a lezárása kapcsán meg nem valósult, de a program elemeit képező beruházások tekintetében pozitív döntés szülessen, hiszen mind az intermodális csomópontnak a megvalósulása, a Bárány, illetve a Bitskey Aladár Uszodáknak a fenntartható működése elengedhetetlen beruházások Egerben – emelte ki a képviselő.