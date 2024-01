Szerda reggel is kemény fagy lesz -10, -5 fokos értékekkel, délután +2 fok valószínű a koponyeg.hu előrejelzése szerint. A Belügyminisztérium államtitkára közölte, hogy a hideg időjárás miatt hétfő este 8 órától léptetik életbe az úgynevezett „vörös kódot”, ami azt jelenti, hogy valamennyi szociális intézmény számára kötelező a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadása – számolt be az MTI.

Őszi Benjámin, a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ hajléktalanok gondozóházának, azaz a gyöngyösi menedékhely vezetője portálunknak elmondta, a vörös kód alatt a krízisautót irányító diszpécserszolgálat jelez nekik, s együttműködve biztosítanak helyet az esetlegesen veszélyben lévők számára. Ilyenkor, ha nem tudnak helyet adni, akkor más szociális intézményt kereshet meg a diszpécser. Ugyanakkor a gyöngyösi gondozóház jelenleg is teljes teltházzal működik, s férőhelyen felül is helyet biztosít a rászorulóknak.

Arról is érdeklődtünk, hogy a hajléktalanok egri gondozóházában mi a jellemző. Hornyák István, az ápoló-gondozó otthon vezetője kiemelte, az ősztől tavaszig tartó időszak különösen nagy terhet ró azokra a hajléktalan emberekre, akik közterületen, vagy éppen nem lakás céljára szolgáló épületekben, kunyhókban töltik ezt az időszakot.

– Ők fokozottan ki vannak téve a kihűlés kockázatának. A Hajléktalanok Gondozó Háza utcai szociális munkásai már kora ősszel felmérik azokat az embereket, ellátottakat, akik téli szállása csak részben vagy egyáltalán nem megoldott, és felkínálják számukra, hogy költözzenek be a szállóra. Személyesen tudnak segítséget kérni, akár elhelyezésben, de ruhaneműt, étkezést, tisztálkodási lehetőséget is tudunk számukra biztosítani. Természetesen egy-egy szolgáltatásunk igénybe vételére is van lehetőség, vagy akár kifejezetten melegedésre is. Azonban mindenkinek felajánljuk a beköltözés lehetőségét, mert így tudjuk a lehető legszélesebb körű, állapotukhoz mérten a megfelelőbb ellátást biztosítani, illetve így tudjuk a kihűléssel járó tragikus esetek esélyét minimalizálni – emelte ki a vezető.

Arról is érdeklődtünk, ha hajléktalannal találkozunk, akit a kihűlés veszélye fenyeget megítélésünk szerint, akkor mit tegyünk. Hornyák István elmondta, aki ilyen esettel találkozik hívhatja az egri intézmény telefonszámát: 06-36-555-645. Illetve az utcai szociális munkás telefonszámát: 06-30-401-01-07, vagy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miskolci Regionális Diszpécserszolgálatát a 06-46-530-268 számon.

Nem csak az emberek, állataink is megsínylik a fagyot, a beteg legyengült állatoknak könnyen és rövid idő alatt végzetes lehet. Társy Diána, az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány vezetője minden télen felhívja a figyelmet arra, hogy a kint tartott állatoknak legyen szigetelt háza, melyet szalmával bélelünk ki, az ugyanis nem ázik át de jól tartja a hőt. A kemény fagyokban legjobb lenne beengedni az állatokat legalább egy időre melegedni, hiszen tartós egészségromlást észrevétlenül is okozhat a fagy.

Az Orpheus Állatvédő Egyesület is tanácsokat adott közleményében. Kiemelték, egy kis odafigyeléssel elkerülhető a környezetünkben tartott állatok szenvedése, fagyása. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője azt javasolja, a nagy hidegben kint tartott kedvenceink számára feltétlenül biztosítsunk energiában dús eleséget, legyen az állatoknak mindig szélvédett kuckó kialakítva, hogy oda bármikor el tudjon húzódni, napközben többször ellenőrizzük az ivóvizes tálakat, a fagyott vizet ilyenkor langyosra kell cserélni, ne feledjük el azt sem, hogy a hideg idő hatására nem csökken le kedvenceink mozgásigénye, mindennap szánjunk időt a velük való sétára, játékra, a szabadban kinn teleltetett házi kedvenceinket semmiképpen se fürdessük.

Az utcákon sok kóbor állat kószál, az Orpheus Állatvédő Egyesület javaslata, hogy aki csak tud, az fogadjon be közülük egyet. Az egyesület állatmentései során az elmúlt évek alatt számtalan esetben találkozott utcára dobott, fagyást szenvedett kutyákkal. A háziállatok felelős tartása a gazda kötelessége. Állatot elhagyni, kitenni vagy úgy tartani, hogy az elpusztul, az bűncselekmény, amiért letöltendő börtönbüntetés is kapható. Arról is beszámolt, hogy a kutyacipő sem csak divatolás, és az állatokra adható ruha sem csak hóbort. Az udvaron tartott kutyáknak pedig a kutyaház nyáron a hőgutától ad védelmet, télen pedig a fagyás ellen kell, hogy védjen az Orpheus felhívása szerint.

- Vásárolhatunk hőszigetelt kutyaházat, ugyanezt (ha van barkács műhely) otthon mi magunk is elkészíthetjük. A hideg ellen védő kutyaház a kutyánál kicsit kell, hogy nagyobb legyen. A túl nagy házat a kutya nehezebben „fűti be”. A ház kívülről és belülről fából kell, hogy legyen, köztes anyagként szigetelőhabot tölthetünk bele. A jó kutyaház 5-6 cm-es lábakon kell, hogy álljon, ez megvéd a saras esőtől, a latyakos hótól is. A bélést kéthetente higiéniai okokból cseréljük le. A kutyaházat tegyük fedett helyre, lehetőleg minél szélvédettebb, melegebb helyre. Ha nagyon hideg van, a kinti kutya is kapjon napjában többszöri élelem mellett bebocsátást fűtött helyre – ismertették.