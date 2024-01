Szombaton a Patai Kékfrankos kóstolóval, valamint a vele párhuzamosan zajló Patai Bor és Tor elnevezésű rendezvénnyel kezdetüket vették a gyöngyöspatai Széleskedvű Rendezvényház idei programjai. Az érkezőket a helyi termelők nemcsak köszöntötték a Pálinkás jó reggelt! üdvözléssel, de meg is kínálták a legjobb szívmelengető nedűikkel. A disznóvágások alkalmával "fogópálinkának" nevezett féldeci elfogyasztói ezután egy hamisítatlan patai disznóvágás részesei lehettek a rendezvényház udvarán. Aki elég indíttatást érzett magában, ki is próbálhatja a hurka- és kolbásztöltést. Aki a kóstolás kedvéért jött, hurkát, kolbászt, frissen sült töpörtyűt, toroskáposztát falatozhatott, de az ételkínálatban szerepelt a legendás "zsíros deszka" lilahagymával, és a helyi rendezvényeken elmaradhatatlan patai rezgős rétes is.