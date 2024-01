Ismerősöm meséli, váratlanul érintette az orvosnál, hogy arra figyelmeztette, nem fizette be tb-járulékot, így az ingyenes ellátást se vehetné igénybe. Hirtelen köpni-nyelni nem tudott, hiszen abban a tudatban élt, hogy minden tartozását törlesztette. Az orvos szerencsére ellátta, azonban arra kérte, ellenőrizze, mi okozza a rendszerhibát.

Utóbb kiderült, hogy munkaadója nem járt el törvényesen, s nem fizette időben a járulékát a munkaszerződésben foglaltak szerint. Az a szomorú helyzet, ha nincs érvényes biztosításunk, utólag már nem tudjuk rendezni. Hiába gondoltuk úgy, hogy fizettük a tb-t, mégis kieső időszaknak tekintik, s ez az időszak a nyugdíjunkba sem fog beleszámítani.

Mit érdemes tudni a TB járulék 2024 évre vonatkozó szabályairól? A hovege.hu portál foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat.

Amennyiben túlfizetéssel rendelkezünk a NAV felé – például, mert év elején egy összegben fizetjük be a társadalombiztosítási járulékot, vagy valamilyen tételt kétszer fizettünk be – akkor alapesetben az adók kiegyenlítésére használja az adóhatóság a befizetett összeget. Akár az egészségügyi hozzájárulás kifizetésére is át lehetne csoportosítani az extrán befizetett összeget. Ez az átvezetés természetesen csak akkor működik, ha egyébként nincs tartozásunk a NAV felé és mindig rendben elkészítjük az adóbevallásunkat.

Ám van egy fontos tudnivaló, amiben nem árt tisztában lenni. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) szabályrendszere szerint, amennyiben hat havi egészségügyi hozzájárulást nem fizettünk be, akkor a biztosított taj száma érvénytelenítésre kerül, és nem vehet igénybe térítésmentesen egészségügyi ellátást.

Ráadásul hiába fizetjük meg utólagosan a tartozásunkat, az már nem eredményezi a taj szám visszamenőleges érvényességét.

Adódik a kérdés, hogyan lehet mégis túlfizetés esetén tartozásunk? Egyrészt úgy, hogy az ilyen túlfizetések átvezetése nem azonnal történik, hanem 30 nap az ügyintézési határidő, így erre az időszakra is elveszíthetjük a biztosításunkat. Másrészt, a járulékot ugyan a NAV szedi, de azt a NEAK nem látja. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő csak annyit lát, vagyis akkor kezd el intézkedni, amikor a NAV-tól kap egy értesítést arról, hogy a biztosított 6. hónapja nem fizet járulékot. Attól függetlenül, hogy a számláján rajta van az összeg. A NEAK feladata ilyenkor felfüggeszteni a TAJ számot.

Ezeket az ellátásokat lehet ingyenesen igénybe venni

A sürgősségi beavatkozásokat elvégzik érvénytelen TAJ szám esetén is, de annak a díját utólag meg kell fizetnünk. Ide tartozik minden olyan eset, amikor ellátás nélkül életveszélybe kerülnénk vagy maradandó, vagy súlyos egészségkárosodást szenvednénk. Az ellátásért maximálisan elszámolható díj 750 ezer forint, ennél több nem lehet. Halasztható ellátásnak minősül a tüdőszűrés, nemigyógyászati szűrés, a legtöbb fogorvosi beavatkozás. dietetikai tanácsadás, szépészeti beavatkozások, hasfali és lágyéksérvet vagy epehólyagot érintő operációk, jóindulatú daganatot eltávolító és a testsúlycsökkentő műtétek, rákmegelőző műtétek.

Az a kérdés is felvetődik, mi a teendő, ha nem tudjuk fizetni? Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2024-ben havi 11300 forintra emelkedett, amely egy napra vetítve 380 forintot jelent. Az ellátásért szükséges minimumot 2024-ben is havi rendszerességgel fizetjük. 2024. január hónapra először 2024. február 12-ig kell a járulékot befizetni, ezt követően pedig havi rendszerességgel.

Aki semmilyen módon nem biztosított, annak saját maga után meg kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot.

Ezt tegyük, hogy tutira legyen biztosításunk!

Három dolgot tehetünk: Megkérünk egy rokont, barátot, aki átvállalja tőlünk a tb befizetését, és ezt jelezzük a NAV-nak. Hozzátartozó, rokon fizetheti helyettünk az egészségügyi szolgáltatási járulékot, de ezt nekünk kell bejelentenünk a NAV-nál 15 napon belül. Az átvállalás csak akkor lesz érvényes, ha azt az adóhatóság jóváhagyja. Kérvényezzük a területileg illetékes kerületi vagy járási kormányhivatalnál, hogy állapítsa meg részünkre a szociális rászoruló státuszt. Ha megadják, nem kell fizetnünk. A kérelmezőről abban az esetben állapítja meg a kormányhivatal a szociális rászorultságot, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 120 százalékét, egyedülállóként pedig a jövedelme nem több mint a nyugdíjminimum 150 százaláka. A nyugdíjminimum 2024-ben is változatlanul 28.500 forint, melynek 120 százaléka 34.200 forint, 150 százaléka pedig 42.750 forint.

Kérvényezhetjük az illetékes hivatalnál az aktív korúak ellátását.Ha a kormányhivatalnál aktív korúak ellátása iránti kérelmet nyújtunk be, és azt megállapítják, jogosultak leszünk az egészségügyi szolgáltatásra, de fizetnünk nem kell.

