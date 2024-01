Szókovács Péter, a Szeretlek, városom Egyesület elnöke október 7-én jelentette be a közösségi oldalán, hogy az egyesület polgármesterjelöltjeként indul az idei önkormányzati választáson.

Szókovács Péter, a Városom Szeretlek Egyesület vezetője

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– Kedves barátaim, ismerőseim, kedves gyöngyösiek! Ezúton szeretném elmondani nektek, hogy a jövő évi önkormányzati választáson a Városom, szeretlek Egyesület felkérésére polgármesterjelöltként indulok Gyöngyösön! Egy tettrekész közösség felkérését elfogadva, családom és barátaim támogatását magam mellett tudva vállalom a megtisztelő megmérettetést. Gyöngyösön mindannyian büszkék vagyunk városunk évszázados múltjára és értékeire, de a jelenben határozott döntésekre van szükség a változáshoz, hogy biztonságban tudjuk a jövőt.

– Úgy gondolom, ami nincs rendben, azon sürgősen változtatni kell. A változás esélyéhez először őszintén szembe kell nézni a tényekkel és bátran ki kell mondani az igazságot! Nincs rendben, hogy a drog felfalja Gyöngyös jövőjét: látjuk, tapasztaljuk, hogy a droghelyzet drámai méreteket öltött. Nincs rendben, hogy gazdátlan képet fest Gyöngyös, mi viszont büszkék szeretnénk lenni városunk látványára. Nincs rendben, hogy ezrek hagyták el a várost! Ezt a folyamatot meg lehet, és meg is kell állítani. Nincs rendben az sem, hogy együttműködések keresése helyett felelősséghárítás, másra mutogatás jellemzi a városvezetést. Azt gondolom, hogy a gyöngyösieket nem az érdekli, hogy kinek mi a hatásköre, hanem az, hogy a városban rendben mennek a dolgok, vagy nem mennek. Míg a környező települések látványosan fejlődnek, addig a kiváló gazdasági adottságokkal rendelkező Gyöngyös folyamatosan veszíti el értékeit: a fiatalok jövőképét, az idősek biztonságérzetét, és a város vonzerejét. Ezen sürgősen változtatnunk kell, és közösen képesek is leszünk erre – ezzel az erős hittel vállaltam a jelöltséget. A következő hetekben közösségünk soraiból be fogok mutatni tíz olyan gyöngyösit, akik már hónapok óta arra készülnek, hogy a több mint tíz éve hatalomban lévő baloldal ellenfeleként, képviselő-jelöltként vállalják a választási küzdelmet. A feladat egyértelmű: Gyöngyösön rendnek kell lennie! Ha ehhez a feladathoz bizalmat és felhatalmazást kapunk a gyöngyösiektől, legjobb tudásunkkal fogjuk szeretett városunkat szolgálni! – fogalmazott októberben Szókovács Péter.

Nagy Attila a VAGY Közéleti Egyesület Gyöngyös közösségi oldalán december 5-én tájékoztatott az indulásáról a polgármesteri székért.

Nagy Attila, a Gyöngyösi Kézilabda Klub elnöke

Forrás: Gykk.hu

– Hosszú mérlegelés után úgy döntöttem, hogy elindulok a 2024-es önkormányzati választáson, a Változást Akarunk Gyöngyösön (VAGY) Egyesület polgármesterjelöltjeként. Az egyesület tagjai az előző választáson is egyetértettek abban, hogy változást szeretnének Gyöngyösön. Most, az eredeti célokat megtartva, újabb tagokkal, ütőképes csapattal kiegészülve, még nagyobb elszántsággal fogunk ezért küzdeni. A pártoktól függetlenül, de fontos ügyek mentén nyitottak vagyunk a párbeszédre, konstruktív vitára, az együttműködésre mindenkivel, aki Gyöngyösért akar tenni. Tudom, tudjuk, hogy ez a városunk a jelenlegitől sokkal többet érdemel! Ki kell használni a turizmus tálcán nyújtotta lehetőségeit, rendet, biztonságot kell nyújtanunk a város minden szegletében, hogy nyugodtan élhessünk és biztonságban nevelhessük fel gyerekeinket. Meg kell becsülni a helyi vállalkozásokat, és be kell vonni őket a mindennapi döntéseinkbe. Meg kell állítani a népességfogyást, gyermekeinknek, a fiataloknak valós jövőképet kell biztosítanunk, itt Gyöngyösön, és az egykor nyüzsgő Fő teret újra élettel kell megtöltenünk. De ezen kívül még rengeteg problémáról beszélhetnénk, a droghelyzetről, a belvárosi parkolás nehézségeiről, a leromlott állapotú ingatlanokról, a tömegközlekedésről, sorolhatnám - részletezte.

– Én a versenyszférából jövök. A bank több szakterületén dolgoztam vezetőként. Büszke vagyok arra, hogy kollégáimmal még a lehetetlennek tűnő gazdasági helyzetben is találtunk olyan szakmai megoldásokat, amelyekkel sikeresek lehettünk. De büszke vagyok a kézilabdára is. Egykori sportolóként, ma a Gyöngyösi Kézilabda Klub elnökeként hiszek a befektetett munkában, a csapatjátékban és a tisztességes küzdelemben. És hiszek abban, hogy egy várost, egy közösséget csak az itt élő emberek akaratából, együttműködéséből lehet sikeres pályára állítani. Köszönöm annak a rengeteg embernek, aki a támogatásáról biztosított, és külön köszönöm annak a rengeteg szakembernek a segítségét, aki számon kérhető, működőképes és szakmailag alátámasztott programok kidolgozásában segédkezett. Az ajtónk nyitva áll mindenki előtt, aki segíteni, tenni akar Gyöngyösért! – fogalmazott decemberben Nagy Attila.

Amint újabb polgármesterjelölt személye lát napvilágot, tájékoztatjuk róla olvasóinkat.