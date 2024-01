Egyre önállóbbak az ikrek a játékban is, szépen eljátszanak már együtt, szoros felügyelet nélkül.

– Ezzel együtt Dorottya nem lóg mindig a fiúk nyakán. Egyedül is eljátszik bármivel, vagy táncol, énekli a Csip, csip, csókát, vagy mondókákat sorol. Enni, inni kér, ha éhes, ha szomjas, segít a pakolásban. Ha tele van a pelenka, akkor szól, hogy cseréljük ki, még azt is megmondja, milyen "csomag érkezett". Van úgy, hogy felveszi a csizmáját és a sapkáját, Tamara táskáját, és azt mondja, hogy megy az oviba. A fiúk viszont inkább együtt szeretnek játszani. Nagy az összhang közöttük. Ha az egyik elindul valamerre, megy a másik is utána. Ha egyikük sírva fakad, a másik mellé telepszik sírni. Így van az evéssel, de a rosszalkodásban is követik egymást. Szerencsére semmilyen csínytevés nem marad előttem titokban, mert ha valamelyikük galibát csinál, a másik azonnal szól nekem. Most már mindhárman kezdik szokni a bili használatát. Míg korábban remek móka volt a fejükre tenni, ma már időnként bele is pisilnek. Bizony, jó lenne, ha már legalább nappal szobatiszták lennének, mert azért havonta az a 400, hármuknak szükséges pelenka sem olcsó mulatság, de majd lassan annak is eljön az ideje – bizakodott az édesanya.

Az édesapa szinte mindig dolgozik, tavaly egy napot sem volt betegállományban: a munkahelyi feladatain túl is vállal munkát.

– A nagyobb gyermekeim a mai napig is sokat segítenek. Korábban etették az ikreket, de ezt ma már nem nagyon kell, a kicsik is maguk esznek. De ha tejet kérnek, a nagyobbak azonnal mossák az üveget, viszik nekik, játszanak velük, vigyáznak rájuk, ha olyan teendőm van, hogy magam épp nem tehetem. Józsi fiam altatni is szokta őket. Persze, csak be kell ülni a kicsik szobájába, nekik elég, ha ott van velük, és maguktól elalszanak. Józsinak tetszik ez a feladat, mert közben nyugodtan tud a telefonján nézelődni. A nyugalom percei persze rövidek nálunk, állandó mozgásban vagyunk. A nagyobb fiúknak rendszeresen fociedzés van meg meccs, nekem szülői értekezletek, és a szülői munkaközösségnek is tagja vagyok. Segítem az óvodát és az iskolát is, például részt veszek bálok szervezésében. Mama szerencsére Józsi születése óta támasza a családnak. Ő vigyáz az ikrekre, ha ilyen teendőim miatt nem vagyok itthon – mosolygott a mamára Flaskóné Szécsi Katalin.

Az édesanya arról is beszélt, hogy az ikrek egészségesek, a korukhoz képest fejlettek. Már csak a védőnőhöz kell járniuk státuszvizsgálatokra.

– Áprilisban már be is iratkozunk az óvodába, hiszen már most, kétévesen meg kell ezt tenni. Az ikrek még nem voltak az oviban, majd tavasszal megyünk először, de azt már tudjuk, hogy a Napocska csoportba fognak járni. Azt szeretném, ha már a jövő év februárjától így lehetne – nézte mosolyogva az ikreket az édesanyjuk.

Végül azt is megtudtuk, hogy a futballkedvelő családban már az ikrek is kiveszik a részüket a tévé előtt a szurkolásból. A magyar válogatott meccsein már babanyelven is zúg a Hajrá, magyarok!