Visszaemlékezés a 2023-as nyárra címmel fut egy sorozat a siroki motoros találkozó Facebook-oldalán - WorldBike Week Sirok -, amely során a múlt évi fellépők osztják meg a rendezvényhez fűződő élményeiket. Egyebek között a Road frontembere, Molnár Máté és az Ossiánból jól ismert, Paksi Endre is megszólal a videókban.

Még karácsonykor jelentették be a szervezők, hogy idén, a 2024-es évben is lesz motoros találkozó Sirokban, egészen pontosan július 24. és 28. között lehet majd tombolni egy nagyot a Kútvölgyben. A Facebookon már létre is hozták az eseményt, amelyre eddig több, mint ezer visszajelzés érkezett.

Hogy milyen is volt 2023-ban a siroki motoros találkozó, arról korábban többször beszámoltunk portálunkon.