– A problémát felelős városvezetői hozzáállással kell megoldani. Ez ebben a helyzetben a következő két lépést jelenti: a pillanatnyi vészhelyzet elhárítására azonnali mentőövet kell dobni az iskolának; és rögtön utána ki kell dolgozni az intézmény hosszútávú finanszírozási modelljét. Az eddigi működési modellt át kell alakítani az iskolával és szakértőkkel közösen úgy, hogy az az iskola fenntarthatósági érdekeinek is megfeleljen – írta a posztban. Hozzátette, egy olyan városban ahol van 10 millió egy koncertre, ahol van 500 millió egy Lenkey-ház felújítására, ahol van több mint 2000 millió egy minden esőben szétázó parkolóházra, ott egy iskolai gyorssegély nem okozhat problémát, szerinte ez csakis politikai akarat kérdése. Amint pedig ez megvan, úgy gondolja, le kell ülniük szakértőkkel közösen és új alapokra kell helyezni az iskola finanszírozását.

A fentiekről Mirkóczki Ádám polgármestert is megkérdeztük, válasza szerint fontosnak tartja a magas színvonalú oktatást, Jánosi tevékenysége viszont a város szégyene.

– Jánosi tovább folytatja a képmutató, hazug politikáját, mert őt és a Momentumot csak a hergelés és hisztériakeltés érdekli. Emlékezetes, hogy 2023 februárjában és márciusában a Momentum és a Fidesz kéz a kézben, szoros együttműködésben szavazta le kétszer egymás után a bajba került egri iskolák, köztük a Neumann János Gimnázium számára indítványozott 31,5 millió forintos városi támogatásról szóló előterjesztésünket – ídézte föl.

– Akkor azzal próbáltak hisztériát kelteni, hogy a városvezetés indokolatlanul akar az egri iskoláknak magas támogatást adni. Most pedig képmutató módon számonkérik, hogy miért nem segít az önkormányzat!? Maga a döntés, hogy ki lesz a jövőben az Neumann fenntartója, kizárólag az iskola vezetésére, kollégáira, tanulóira, szüleikre és természetesen a lehetséges fenntartóra tartozik. Eger városa abban érdekelt, hogy kiszámítható, stabil gazdasági lábakon álló oktatási intézmények működjenek városunkban, amelyek továbbra is az eddig megszokott magas szakmai színvonalon oktatnak. Mi ebben a célkitűzésben eddig is és a jövőben is partnerei leszünk és minden szükséges segítséget megadunk oktatási intézményeinknek. Az olyan politikai kalandorokat, mint például Jánosi Zoltán, arra kérem, hogy tartsák magukat távol minden oktatási intézménytől és ne vezessék félre, ne hergeljék indokolatlanul a diákokat, szüleiket és pedagógusainkat. Jánosi és tevékenysége a város szégyene, amely nem segíti, hanem kifejezetten akadályozza Eger ügyeinek előmozdítását – válaszolta Mirkóczki Ádám.