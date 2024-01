A rajzpályázat kezdeményezője dr. Pócs Alfréd, egri önkormányzati képviselő adta át a díjakat a nyerteseknek és elmondta, fontos, hogy mindenki megismerje a Szent Koronát, mert ez a magyarság jelképe.

– A magyar néphagyomány azt tartja, hogy ezt a koronázási ékszert az angyalok által földre szállt, a nap aranyló fényét tükröző Szent Koronának is hívták. Úgy tartják, hogy az angyalok hozták a földre és Jézus Krisztus a második eljövetelkor ezt fogja viselni a fején. Most jön el az idő, hogy újra felértékelődjön a Szent Korona, hiszen ezer éven keresztül ez védte meg Magyarországot a támadásoktól és ez fogja megvédeni az országot a globális világrendszertől is. Ez a korona a világ egyetlen igaz, szent beavató koronája, ez harmóniát, a rendszert az igazat tükrözi. Térjünk vissza őseink hitéhez és higgyünk benne, hogy ez majd meg fogja változtatni a világot – hangzottak el a gondolatok dr. Pócs Alfréd megnyitó beszédében.

Hozzátette, reméli, hogy a többi vármegye is csatlakozni fog majd a Szent Korona a rajzpályázathoz, hogy minél többen megismerjék az értékét.

Fónagy Jázmin, az EKMK Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház szakmai vezetője szerint ez a verseny kiváló lehetőséget teremtett a gyermekeknek ahhoz, hogy alkothassanak és ezzel együtt tanuljanak is saját történelmükről.

– Mi itt a forrásban nap mint nap azon dolgozunk, hogy olyan helyet teremtsünk, ahova szívesen jönnek a fiatalok. Fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, hogy a fiatalok meg tudják mutatni magukat és alkotásaikat. Azért jók a különböző versenyek, mert így mindenki megtalálhatja azt az ágat, amiben a legjobb lehet, új technikákat, új szerepeket próbálhattok ki. A versenyek arra vannak, hogy visszajelzést kapjatok arról, hogy milyen teljesítményt nyújtottatok, megtudjátok, hogy merre érdemes elindulni. Lehetőséget adtok magatoknak arra, hogy megtaláljátok azt, ami boldoggá tesz titeket és ezért szép a művészet és ezért jó versenyezni – hangsúlyozta az alkotás fontosságát köszöntő beszédében Fónagy Jázmin.

Kiemelte, hogy a díjazottak rajzai mellett sok csodás munkát is ki tudtak tenni, így nem csak a galéria részen, hanem az egész első emeleti folyosón meg lehet tekinteni a jobbnál jobb munkákat.

A pályázatnak három kategóriája volt, az alsó tagozatosok, a felső tagozatosok és a középiskolások csoportja. Mindhárom kategóriában hirdettek különdíjazottat is. A nyertesek könyveket, képeket és okleveleket kaptak.

Az alsó tagozatosoknak különdíjas helyezést ért el Szemán Lujza, harmadik helyen végzett Országh Tekla, második Tajti Eszter, az első helyezett pedig Telek Liliána lett.

A felső tagozatosok körében különdíjat kapott Pusoma Adrienn és harmadik helyen végzett Iványi-Szívós Péter. Második helyezést értek el az egri Mlinkó István EGYMI hetedik osztályos tanulói, Barta Ajsa, Juhász Máté és Papp Antal. A kategória első helyezettje pedig Turcsányi Panna Lili lett.

A középiskolások kategóriájában különdíjazásban részesültek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, akik grafika és festészetműhely gyakorlatos diákok, Nagy Dóra, Hargitai Gréta, Faragó Tamara, Vasicsek Éva, Prokaj Tímea és Mészáros Melinda. A kategória harmadik helyén Ballagó Bernadett, a második helyén Prokaj Tímea, az első helyén pedig Varga Beatrix végzett.

A díjátadó végeztével nyitották meg az elkészült művekből álló kiállítást is, mely mindennap megtekinthető az EKMK Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban, nyitvatartási időben.