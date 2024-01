Melyek az újraszámítás feltételei?

Ha az újraszámítás után a nyugdíj összege magasabb lesz, akkor azt fogják folyósítani, és a különbözet maximum 6 hónapra járó összegét is ki kell utalni. A nyugdíj újraszámításához szükséges szolgálati idő 2012. január 1. és a nyugdíjkorhatár betöltését megelőző nap közötti időben szerezhető. Ha a korhatár előtti ellátás folyósításának időtartama alatt 365 nap szolgálati időt szerez az illető, akkor a nyugdíjkorhatár betöltésétől bármikor kérheti az ellátás, vagyis az öregségi nyugdíj újraszámítását. Az új összeg kiszámításánál a nyugdíj összegét meghatározó tényezők közül hosszabb lesz az ellátáshoz figyelembe vehető szolgálati idő legalább egy évvel, mégpedig a korhatár előtti ellátás mellett végzett legalább 365 napos keresőtevékenység követelmény miatt. A korhatár előtti ellátás mellett szerzett jövedelmet is beszámítják. Meghatározó jelentőségű az újraszámítás évében érvényes valorizációs szorzószámok nagyságrendje is, amely nagy mértékben befolyásolja a nyugdíj összegét. Ha a következő évi számítás lenne kedvezőbb az illetőnek, dönthet úgy, hogy csak jövőre adja be az ismételt megállapítás iránti kérelemet. Az ismételt megállapítás lehetőségét tartalmazó szabályok vonatkoznak a szolgálati járandóságban részesülőkre is.