– Mostanában kicsit felgyorsultak az események, hiszen napról-napra apró életek születnek nálunk. A bárányok és nyuszik már szép számmal nőnek körülöttünk, és hamarosan még többen lesznek ők is, s új kisállatokra is számítunk. A tehenek és a kecskék is új jövevényekkel ajándékoznak meg minket nemsokára – részletezte.

Apostol Nikolett megjegyezte, az új életek születése mindig csoda. Látni, ahogy egy kisbárány először próbálja ki a lábait, vagy ahogy a nyuszik csupaszon jönnek a világra, ez mind-mind elbűvölő élmény. Ezek a kis állatok adják az élettel teli örömöt és vidámságot a tanyán.

Nézd meg a képeket, milyen aranyos a poroszlói bárányok bölcsije.