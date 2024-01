Pénteken Gyöngyösön hagyományosan a magyar kultúra napja alkalmából adták át az idei Gyöngyös Város Kultúrájáért kitüntetéseket. Az önkormányzat képviselő-testülete a város kulturális, közművelődési, közgyűjteményi és művészeti életében elért kimagasló érdemek elismerésére adományozza évente legfeljebb két kitüntetett személynek vagy csoportnak. A díjjal emlékplakett, oklevél és pénzjutalom jár a kitüntetetteknek, s nevük díszes almanachba kerül.

A Mátra Művelődési Központban tartott városi ünnepségen Báryné dr. Gál Edit, a Mátra Múzeum igazgatója ünnepi köszöntője után a Gyöngyös vizuális kulturális életében végzett kimagasló tevékenységéért Erdélyi József fotós, valamint a Gyöngyös kulturális életében, a zeneművészetben végzett kimagasló tevékenységéért a Sound of Spirit Énekegyüttes nevében Nagy Gábor karnagy vehették át a kitüntetést Hiesz György polgármestertől.

Erdélyi Józsefet az édesapja ismertette meg a fotózással. Kezdetben az emlékek gyártása volt a cél, a családi összejövetelek, események megörökítése, majd jött a természet- és a portréfotózás. Eleinte maga hívta elő a filmeket és a képeket is. Különféle pályázatokon vett részt, ahol többször nyert díjakat. A fotózás szerelemmé vált számára, végigkísérte az életét. Munkahelyén is felfigyeltek a képeire, s egyre többször bízták meg a céges rendezvények fotózása mellett a vállalat által gyártott különböző termékek információs, reklámjellegű fotóinak elkészítésével. Nyugdíjba vonulása után megnövekedett szabadideje kedvezett hobbija gyakorlásának. A Mátra közelsége adta a témát a természetfotózáshoz, s a már kibővült család rengeteg közös programja a családi albumot gyarapította. Feleségével szívesen vettek részt a városban rendezett különféle eseményeken, amelyeket meg is örökített. Így kezdődött a különböző, főleg a gyöngyösi közösségi rendezvények fotózása. Nyitott személyisége révén szinte minden közösségi eseményen részt vesz, megörökítve, dokumentálva annak történéseit, hangulatát. Mára a közösségi téren archivált képeinek száma eléri az ötvenezret, amiből mintegy harmincezer került nyilvánosságra. Erdélyi József semmilyen anyagi ellenszolgáltatást nem vár el tevékenységéért, egyszerűen szeret fotózni, szereti azt megosztani az emberekkel. Munkásságára felfigyelt a Magyar Újságírók Országos Szövetsége is, és elismerésük jeleként 2021-ben a fotós tagozat tagjai közé választották.