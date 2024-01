Belegondolni is szörnyű, mi történik akkor, ha egy 2-es típusú cukorbeteg egyedül van, amikor túlságosan leesik vagy felmegy a cukra. Az ilyen esetek sokszor halálosak is lehetnek, hiszen annyira rosszul lehet a beteg, hogy nem tudja megfelelően érzékelni a világot maga körül és kezelni inzulinnal a betegsége tüneteit. Ekkor jön képbe a cukorbetegséget jelző segítőkutya – kezdi riportját a Ripost.

Jacsmanik Attila négyéves kora óta tudja, hogy 2-es típusú cukorbetegséggel küzd, ám nyolc éve döntött úgy a családjával közösen, hogy jelzőkutyára van szüksége. A férfi félprofi szinten sportolt akkor, és esténként leesett a cukra. Ráadásul mélyalvó is, így rosszullét esetén sem nagyon ébred fel.

Egyszer a volt barátnőmmel egyedül voltam otthon, aludtunk. Arra ébredt, hogy rosszul vagyok és hirtelen nem tudta, mit tegyen. Nagyon megijedt. Akkor döntöttük el, hogy segítőkutyára van szükségem

– kezdett bele történetébe a Ripostnak Attila.

A golden retrievert egy Debrecen közeli településen választották ki számára a szakemberek egy pontos, precíz folyamat során. A kiválasztás után, egy második találkozón érezte, hogy a kutyával egy hullámhosszon vannak: több kutyát odaengedtek hozzá egyszerre a második alkalomkor, és bár a többi kutya érdeklődött utána, ám csak Zsömi maradt ott mellette. Tudta, rögtön különleges kapcsolat alakult ki közöttük.

Egyedül Zsömi maradt ott velem, a többi elment. A szakemberek tudták, hogy ő lesz az ideális kutyajelölt. Szerencse, hogy én is tetszettem neki – idézte fel Attila az első találkozást Zsömikével.

Zsömike mindenben segíti Attilát

Az eb jelzőkutya, figyeli, mikor változik Attila vércukorszintje. Különböző jelzéseket használ erre: nyalogatni kezdi, ugat, pacsit ad neki a mancsával, forog vagy épp nyusziállásba helyezkedik.

Olyat tesz, ami tudja, hogy felkelti a figyelmem. Ilyen az ugatás, a hangos hang. Ezzel kizökkent. Ha kell, még segítséget is hív a moziban vagy mondjuk egy bevásárlóközpontban. Ő a társam, a segítőm

– részletezte az egri férfi.

Attila kutyája többször is bebizonyította, hogy méltó társ a bajban. Előfordult, hogy ő mentette meg Attila életét.

– Akkor is alvás közben lettem rosszul. Nem tudtam felkelni. Zsömike rám feküdt, nyalogatott – idézte fel a borzalmas perceket Attila. Megpróbáltam inni a mellettem lévő cukrostejből, de nem igazán ment. Fél óráig jelzett nekem Zsömi, mire eléggé éberré váltam ahhoz, hogy inni tudjak a tejből. Utána Zsömikére támaszkodva, a földön, négykézláb másztam a segítségével, jószerével ő húzott a konyháig. Nem tudom, honnan jött rá, hogy most így kell cselekednie. Ha Zsömike nem jelez és segít akkor, ma nem lennék életben – húzta alá Attila.

Másnap a férfi a konyhában ébredt egy széken: szétfolyt tej, cukorszemek a hideg kövön mindenütt, de Zsömi ott volt vele.

A 26 éves férfi 8 éve él együtt kutyájával. Zsömivel közös családja pedig azóta kibővült egy új taggal: Cukival, a belga juhásszal.

– Cuki a tréningjeimen a mindenes. Segítőkutyából ötfajta van, és ő mindegyikből magában hordoz egy keveset. Cuki terápiás, mozgássérülteket segítő kutyus is, de egyszerre hangjelzésekre is képes és személyi segítő egyben. Rajta gyakorlok a tréningjeimre. Benne nyolc kutyának az energiája veszett el – nevetett Attila büszkén.