Egy farmon rengeteg teendő akad, s hogy csak néhányat említsünk ezek közül: etetni kell az állatokat, takarítani kell utánuk, na és persze azt is ki kell találni, mi kerüljön az asztalra vacsorára. Mindezen teendők mellett nem árt, ha a szereléshez is ért az ember lánya, ebben segít most a bekölcei Rremény Farm Annája.

Vicces videót posztolt a TikTok -csatornájukon, hogy megmutassa, ő mindenhez is ért. Még egy sarokcsiszólóban is tud lapot cserélni - még ha nem is zökkenőmentesen. Anna pontos instrukciókat ad, hogy bárki könnyen megtanulhassa a műveletet, közben pedig bebizonyítja, hogy önbizalomból nincs hiány nála. Hogy a nők is élvezzék a műsort, a szépen megcsinált manikűrjére is kitér, miközben olyan "szakkifejezések" hagyják el a száját, miszerint:

– Letekerem róla, a tetejéről ezt a kis tekerő részt – hangzik el a videóban a pontosnak talán nem annyira mondható információ.

Ha egy kis nevetésre vágysz, mindenképp nézd meg azt a videót! Azt pedig mindenki döntse el maga, mennyire egyedül oldotta meg ezt a feladatot Anna, s mennyire volt szakértő Anna ebben az összeszerelésben.