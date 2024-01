Elárultuk már a bőséget hozó lencseleves titkát, a malac pedig mint tudjuk, szerencsét hoz, így hát mi magunk is kipróbáltuk, hogyan kell elkészíteni az egyik különleges verzióját.

Ez a malacka tésztából készül, a belseje pedig kolbászt rejt.

Nincs hozzá szükség extra hozzávalókra, így akinek lapul a spejzben liszt, kolbász, s van némi élesztője meg krumplija, s érez magában annyit az év első napján, hogy összegyúrjon egy tésztát, az már most is elkészítheti a töltött malackát. Ugyanakkor, ha valaki inkább pihenne elsején, vagy nincs minden összetevő otthon, akkor az utószilveszteri bulira is megsütheti. Garantáltan sikert arat majd ezzel a nassolnivalóval, s reméljük, a szerencsét is meghozza.

Hozzávalók:

- 70 dkg BL80 liszt

- 2 dl tej

- 2 dl víz, amiben megfőzzük a burgonyát

- 3 dkg élesztő

- 16 g só

- 12 g cukor

- 1 közepes burgonya

- 20 dkg füstölt kolbász

Bár elsőre talán nehéz feladatnak tűnhet, nincs nagy titok. Jól be kell dagasztani a tésztát, majd hagyni kell pihenni fél órát, ezután pedig 80 grammos gömböket kell készíteni belőle. A gombócoknak negyed óra pihenés elég, ezután ki kell lapítani azokat, s ráhelyezni a darált kolbászból készült golyót. A lapogatásnál figyeljünk, hogy középen hagyjuk vastagabbra a tésztát, hogy amikor becsomagoljuk a tölteléket, akkor mindenhol egyenletes legyen.

A tésztát megtöltjük kolbásszal

Forrás: Fekete-Vadászi Erika/Heves Megyei Hírlap

Kreativitásunkat elővéve a maradék tésztából kiformáztuk a malacka fülét, orrát, a csillogó tekintetét pedig egy-egy szegfűszeggel oldottuk meg. Újabb 30 perc pihenés után pedig mehettek is a sütőbe, hogy 210 fokon aranybarnára süljenek a malackák, s más dolguk ne is maradjon, mint meghozni a szerencsét 2024-re.

Fél óra pihenés után mehetnek is a sütőbe

Forrás: Fekete-Vadászi Erika/Heves Megyei Hírlap

A mindmegette.hu receptje és videója Szabi a pék útmutatásaival segít az elkészítésben: