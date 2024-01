Az Aktív Magyarország a napokban hirdette meg a szavazást közösségi oldalán, ahol Magyarország legszebb és legnépszerűbb kiállítóit mutatták be az olvasóknak, köztük például a szilvásváradi vagy a galyatetői is versengett a győzelemért. A verseny lezárult, a szilvásváradi Millenniumi Kilátó fölényes győzelmet aratott - derült ki az Aktív Magyarország Facebook-bejegyzéséből.

A 24 évvel ezelőtt átadott építmény sok szempontból hasonlít egy „normális” kilátóra, azonban külleme kicsit a Felső-Tisza vidékének különleges harangtornyaira is emlékeztethet - említette meg a kilátót méltató posztjában az Aktív Magyarország, amely arról is írt, hogy a Millienniumi Kilátó 36 méter magas, viszont a Bükk-hegység, a Szalajka-völgyet és a Magas-Tátra csúcsait 20 méter magasból is megtekinthető.