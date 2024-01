Felsorolni is nehéz, mennyi minden történt Kiskörén egy esztendő alatt, ám Magyar Csilla polgármester tett egy kísérletet arra, hogy összefoglalja a 2023-as évet.

– Ez volt az az év, amikor ötven esztendős volt a kiskörei vízlépcső, a vízlépcsőnk, ami nélkül nem lenne Tisza-tó. Ezt az emlékévet sok érdekes programmal töltöttük meg, kiállításokkal, sportprogramokkal, nem csak itt, hanem az egész tó körül, összefogva a többi településsel, partnerségben, ez nagyon fontos. Néhány hete láthattuk vendégül Kiskörén Navracsics Tibort, aki januártól saját területfejlesztési tárcát vezet a kormányban, és elismeréssel szólt Kisköre fejlődéséről. Azért hívtuk meg, hogy ünnepeljen velünk, méghozzá csaknem kétmilliárd forintnyi TOP-fejlesztést. Jelképesen adtunk át bő tucatnyi beruházást vele és Szabó Zsolttal, térségünk parlamenti képviselőjével. Hosszú volt a lista: szociális városrehabilitációk, strand, kikötő, konferenciaközpont, sportközpont teqball-asztalostól, pingpongasztalostól, sportpályástól, a közösségi házak, a kerékpárút, vagy épp a Zöld Város projekt. A covid idején már átadhattuk volna a javát, mert készen voltunk, végül úgy döntöttünk, hogy egy nagy közös átadót szervezünk. Arra is büszke vagyok, hogy a nyáron városunk Fásy Ádám egyik szépségversenye kapcsán országos ismertséget szerzett: mi voltunk a házigazdája a a Magyarok Világszépe-választásnak, és itt volt a Ring-A-Tó Fesztivál is, számos jól ismert zenei sztárral, akikre a fiatalokat és az idősebbeket is sikerült odavonzani a megújult strandra. De egy közösségi faültetés, egy kisebb járdafelújítás, a város apránkénti arculatváltása, vagy a saját mosoda elindítása ugyanakkora örömöt okoz nekünk, kisköreieknek. Kiemelt figyelmet és támogatást kapnak a gyermekek, a nekik szóló programokkal tehermentesítjük a szülőket, a testvértelepülésekkel kötött szoros együttműködések keretében a hasonló vagy épp eltérő kultúrák megismerését támogatjuk. Azokat a gyermekeket, akik más település iskolájába járnak, sem a programjainkból, sem a juttatásokból nem hagyjuk ki. Ők akkor is a mi gyermekeink, ha máshová járnak, kiskörei gyermekek. Az iskola és az óvoda-bölcsőde vezetése is biztos, szakértő kezekben maradt a nyugdíjba vonult eddigi vezetők után. Mindazt a támogatást megkapják intézményeink mint ezelőtt, ez a 2023-hoz hasonló nehezebb esztendőkben szerintem fontos eredmény – sorolta.

Adódik a felvetés, mi következhet ezután, hogy látja a városvezető a jövőt. Szavai szerint, az egyik fontos, hosszú távú terv, hogy a természetes víz mellett jelen legyen is a termálvíz. Évekkel ezelőtt visszavásárolták a termálkutat, így kedvező feltételek esetén ebbe az irányba is el tudnak indulni, ami a strandfejlesztéshez és a nyaralóhajós turizmus ide telepítéséhez hasonlóan újabb vendégcsoportokat, újabb turisztikai érdeklődést hozhat Kiskörére. Az utak, járdák megújításából sosem elég, ezen folyamatosan rajta vannak, keressék a kínálkozó pályázati lehetőségeket.

– Nekem régi álmom az is, hogy egy szebb napokat látott üdülőből fogyatékkal élő gyermekekre szakosodott üdülő legyen, egy volt kocsmából közbiztonsági központ, vagy hogy végre egy helyre kerülhessenek az egészségügyi ellátások egy modern egészségközpontba, ami egy nagy elvárás is a lakosság részéről. Év végéig 50 térfigyelő kamera cseréjét fejezzük be, a közbiztonság növelése érdekében. Jövő évben további bővítést hajtunk végre – tette hozzá.

Hozzávetőleg fél év, s újra önkormányzati választások lesznek. A polgármester asszony úgy fogalmazott ennek kapcsán, hogy egészséges versenyként, tisztességes megmérettetésként tekint minden egyes választási fordulóra.

– Bízva abban, hogy a kisköreiek többsége velem együtt emlékszik, hogy honnan, milyen mélyről kezdtük közösen a város fejlesztését, és azt is tudják, hogy évről évre, lépésről lépésre megtervezett stratégiát követünk. Fejlesztéseink mindig egymásra épülnek, akárcsak a legó, mindegyik egy nélkülözhetetlen építőkő egy nagyobb rendszerben. Az elmúlt években én ehhez szoktam hozzá, és ha bizalmat kapok a folytatáshoz, ezt a szemléletet viszem tovább. Hozzátéve még pár alapvető szempontot: hogy az értékekre vigyáznunk is kell a megteremtésük után, nem kerülhetnek rongálók prédájává. Hogy egyre újabb közösségeket kell elindítani az új közösségi terekkel. Hogy mindenkinek azt kell éreznie, hogy egy lépést előre tud lépni, hogy új értékeket teremtünk, ugyanakkor nem szabad felelőtlenül kockáztatni mindannyiunk közös anyagi biztonságát, a város pénzügyi működőképességét – húzta alá.

Itt az advent, az önkormányzat is segített, ahol tudott. Tavaly szereztek be egy nagyszabású, tartós és emellett gyönyörű ünnepi fénydísz-csomagot, amely idén is ragyog az adventi hetekben a városközpontban, és méltó karácsonyi hangulatot ad Kiskörének. Minden egyes adventi vasárnapon más, köztiszteletben álló kisköreiekre bízták az ünnepi gondolatok tálalását a gyertyagyújtások előtt.

– Lesz karácsonyi mesedélelőtt a gyerekeknek, kézműves foglalkozás, s már megnyílt egy grafikusművész hallgató, Gondos Kincső kiállítása is. Igyekszünk tehát változatos programokkal készülni, a legfontosabb azonban az, hogy legyenek élménydús találkozások, a kisköreiek higgyenek egymásban és magukban, éljék meg legbelül, a lelkükben az ünnepeket, és legyenek egy kicsit büszkék mindarra, amit együtt megteremtettek. Én nagyon büszke vagyok rájuk, Kisköre jó csapatot alkot, és elindult a fejlődés útján. Kár lenne visszafordulni – zárta gondolatatait.