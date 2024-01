Elhangzott, a már odaítélt források kifizetése sem automatikus, hiszen azokat sok esetben a projektek lezárása után fizetik ki az államnak, így, változás esetén van lehetőség újra vizsgálódni és visszatartani a pénzeket. A beszélgetésen részt vevő bizottsági tanácsadó szerint a bizottság elkötelezett a gyermekvédelem mellett és van saját stratégiája, a magyar törvénnyel annak szerintük diszkriminatív volta miatt van problémája, amelyet sajtóközleményükben korábban el is magyaráztak. A szuverenitásvédelmi törvény kapcsán is vannak aggodalmaik. Az EU a befolyásolás elleni harcot átláthatóvá kívánja tenni, példaként említve a lobbistákat, akiket be kell jegyezni. Az unió azonban nem címkéz, mint ahogyan a magyar törvény tenné és amely továbbmegy az uniósnál, hiszen ellenőrizné a civileket és bírságolna is. A hatóságra vonatkozóan laza szabályozásról a bizottsági szakértők elmondták, azt majd tanulmányozzák. Ha nem találják megfelelőnek, kötelezettségszegési eljárás indulhat. Az egészségüggyel, beteg- és ellátásjoggal kapcsolatosan elhangzott, az nemzeti kompetencia, bár vannak költségvetési és jogi ajánlások.