- A napokban több önkormányzati képviselő és a helyi sajtó is foglalkozott a Katona téri parkolóházzal kapcsolatban a bankkártyás fizetési lehetőség hiányával. Fontos kiemelni, hogy a fizetési opciók bővítésére vonatkozó elképzelést cégünk is száz százalékban támogatja. Mint az épület üzemeltetését végző, önkormányzati tulajdonban lévő vagyonkezelő holding, nyitottak vagyunk a jövőben is bármilyen, a város érdekét és a közszolgáltatások színvonalát emelő ötletre, intézkedési javaslatra – érkezzen az az önkormányzati képviselőktől vagy a lakosságtól - közölte portálunknak eljuttatott közleményében kedden az EVAT.