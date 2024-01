– Szeretnék személy szerint gratulálni minden markazi lakosnak, mert olyan összefogást valósítottunk meg ebben az évben is, amely egyértelműen megmutatja, hogy mindenki magáénak érzi a terveinket, hisz a közös álmainkban, és képes tenni is azért, hogy azok megvalósuljanak – kezdte a 2023. év értékelését Holló László polgármester.

– Büszkék vagyunk arra, hogy a Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Heves Vármegyei Klímabarát-díjat idén Markaz önkormányzata részére adományozta. Ezen elismerés mögött lassan négy év sok tudatos és átgondolt munkája van. Településünk új és felújított intézményei mögött mind a környezettudatos gondolkodás és a lehetőségek maximális felhasználása volt az, ami alapján felterjesztették településünket a díjra, melyet el is nyertünk – emelte ki Holló László.

A községvezető ezután az idei legfontosabb fejlesztéseket vette számba.

– A Mátra-Völgyi Óvoda felújítása során nyílászáró- és tetőcsere, napelemek telepítése, az épület szigetelése, fűtés biztosítása történt meg hőszivattyús technológiával. Az óvoda épületének bővítéseként befejeződött a Szivárvány bölcsőde építése, amely 14 kisgyermek számára biztosít férőhelyet szeptember óta. Az építése során alkalmazott, legkorszerűbb energetikai megoldásokkal teljesen önfenntartó az épület, a zöldtető kialakítása pedig egyedülálló a környéken. Az épület kialakítása mellett nagy hangsúlyt kapott a bölcsőde működéséhez nélkülözhetetlen eszközök – bútorok és egyéb berendezési tárgyak, bölcsődei neveléshez közvetlenül kapcsolódó eszközök – beszerzése, valamint az előírásoknak megfelelő méretű és felszereltségű játszóudvar kialakítása – részletezte Holló László.

Szeptemberben vehették birtokba a legkisebb gyerekek az új bölcsődét

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

A polgármester azzal folytatta, hogy az orvosi rendelő felújítása során szintén nyílászáró- és tetőcsere, az épület szigetelése valósult meg. Nyáron ünnepélyesen átadták a polgármesteri hivatal, a közösségi ház, a községi és iskolai könyvtár felújított, közös épületét is.

– A TOP-pályázat révén új homlokzati szigetelést kapott az épület, a nyílászárók cseréjére is sor került. A tetőre egy 158 panelből álló naperőművet telepítettünk. Így az épület megújuló energiaforrásból fedezheti az energiaszükségletét. A Magyar Falu Program segítségével az elavult belső villamoshálózatot modernizáltuk. Magát a TOP-pályázatot 2017-ben nyertük meg. Az azóta eltelt időben azonban elszabadultak az építőanyagárak, a kivitelezéshez szükséges többletforrást a magyar kormány biztosította számunkra. Az épület valamennyi ablakában nyaranta nyíló muskátlik pedig azt jelezik, hogy a hivatal a lakosokért van, ez a szellemiségünk – emelte ki Holló László.

A Kézműves ház a hagyományőrző programoknak ad otthont

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Az Országfásítási programban aktívan vett részt Markaz, folytatta a polgármester. A településen elültetett 26 fa mindegyike befakadt, köszönhetően a lelkiismeretes gondozásnak. A közterületek virágosítása során víztakarékos évelő ágyásokat alakítottak ki, műfészkeket telepítettek az épületekre.

– A Klímabarát-díj is ösztönzi azt a törekvésünket, hogy a településünknek ne csak múltja, hanem jövője is legyen! Természetesen nem fogunk megfeledkezni az elkövetett esetleges hibákról, kudarcokról sem, hiszen együtt azokból is tudunk tanulni. Fontosnak tartom a folyamatos visszajelzéseket a markazi lakosoktól, hiszen csak így valósítható meg a tökéletes együtt gondolkodás, és a közös úton való együtt haladás. És az út végén a közös cél vár minket, hiszen az igazi kérdés nem az, hol állunk, hanem hogy merre tartunk, és eredményeinkből erőt merítve hogyan haladhatunk tovább. Hogy miért sikeres a településünk? Úgy vélem azért, mert nem önmagunkért dolgozunk, hanem a közösségért, egymásért, a közös álmaink megvalósításáért. Mert Markaz megújul és fejlődik! Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség ünnepétől, a karácsonytól feltöltődve leljék meg örömüket szeretteikben és embertársaikban, hogy a az új esztendőt újult erővel kezdhessük. Boldog új évet kívánok mindenkinek – fogalmazott Holló László.