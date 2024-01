A legjobb módja annak, hogy megismerjük a Mátrai Erőművet, ha testközelből, a saját szemünkkel láthatjuk, közölte közösségi oldalán az MVM Mátra Energia Zrt.

– Köszönjük látogatóinknak, hogy az óévben is éltek ezzel a lehetőséggel, és több ezren látogattak el hozzánk. A szakmai csoportok és diákok mellett számos, az energetika iránt érdeklődő volt kíváncsi arra, hogyan is járul hozzá az MVM Mátra Energia Zrt. az ország energiaszükségletének biztosításához. Nagy örömünkre szolgált, hogy az elmúlt évben vendégeink között tudhattuk nagyobb vállalatok, valamint az MVM csoport munkavállalóit és vezetőit egyaránt. Az Erőművek Éjszakáján pedig újra lehetőséget kaptunk többet megmutatni magunkból. Jelenleg azon munkálkodunk, hogy az új esztendőben is megannyi érdekes, tanulságos és maradandó pillanatot adhassunk látogatóinknak. Tavasztól újult erővel találkozunk! – áll az MVM Mátra Energia Zrt. közleményében.